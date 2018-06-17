醫療萬應公呂道南神父殯葬彌撒 各界送行

2018-06-17 20:59 中央社 宜蘭縣17日電



天主教靈醫會義大利籍神父呂道南，來台傳道行醫超過半世紀，13日病逝，享壽84歲。宜蘭羅東聖母醫院17日下午在院區為他舉辦殯葬彌撒及告別禮，各界代表都來送他最後一程。 中央社 分享 facebook

天主教靈醫會義大利籍神父呂道南，來台傳道行醫超過半世紀，13日病逝。宜蘭羅東聖母醫院今天為他舉辦殯葬彌撒，各界代表都來送他最後一程，緬懷他過去無私的貢獻。

1933年出生於義大利的呂道南（Fr.AntonioDidone），13日因多重器官衰竭病逝，享壽84歲。聖母醫院下午在院區為他舉辦殯葬彌撒及告別禮，同屬天主教友的副總統陳建仁、宜蘭縣代理縣長陳金德等各界代表，還有過去被呂道南診斷看病的民眾都來送他最後一程。

聖母醫院員工回憶，呂道南臉上總是掛著和藹可親的笑容，視病猶親，是「沒有打烊的太陽」，帶給病人溫暖。他在1995年獲得第5屆醫療奉獻獎時，謙虛說：「我只是出來代表領獎而已，一切榮耀歸於天主。」

此外，呂道南在1977年到2001年擔任聖母醫院院長的24年期間，每天總是準時出現在小兒科門診。曾有人問他，來台服務有什感想，呂道南說：「行醫濟世，該去需要的地方才有意義；若只想要過的舒適，那就沒有意思了。」

員工表示，呂道南總是答應病人的要求或請託，熱心助人，從來不會懷疑對方的動機，因此被稱為「萬應公」。

住在花蓮的60歲婦人張主蘭，過去是呂道南的病人，聽聞他病逝，今天也遠道而來，參加呂道南的殯葬彌撒。

張主蘭回憶，40多年前她到澎湖探親時，突然氣喘病發，當時還在澎湖行醫、傳道的呂道南聽到她沒有錢掛號看病，就私下為她出錢。呂道南這樣的恩情，她永遠不會忘記。

陳金德致詞時說，呂道南對台灣無私的貢獻、對於弱勢者的關懷，值得各界甚至是從政者的典範。

殯葬彌撒儀式後，呂道南安葬在冬山鄉廣興天主教公墓，長眠於他心目中第二故鄉宜蘭。

呂道南在1961年28歲時，奉天主教靈醫會指派跨過大半個地球，來到台灣，自此展開他的醫療傳道工作。

一開始他派任澎湖時，為了融入當地生活，與居民有更良好的溝通，認真學習台語，並提供當地窮困人家居住、協助漁民推廣漁業、帶著民眾鑿井解決水資源問題，澎湖人都非常感謝他。

1967年，呂道南到羅東聖母醫院服務，有感蘭陽平原當時醫療匱乏，於1973年以40歲「高齡」放下手邊一切，重返義大利學醫，而且攻讀的是當時人才最缺乏的小兒科。4年後，他重返蘭陽地區行醫，並擔任羅東聖母醫院第5任院長。

因為呂道南無私的奉獻，曾於1980年當選全國好人好事代表及第5屆醫療奉獻獎等獎項。

2006年，呂道南回義大利，獲教宗本篤16世（PopeBenedict）召見，這也是他一生最光榮的時刻。

去年底，呂道南獲頒中華民國身分證，當時陳金德還曾到聖母醫院頒贈，但當時呂道南已因病重，住進加護病房。