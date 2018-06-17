台南想靠梅雨解旱象？氣象局：今年梅雨已經結束了

2018-06-17 17:14 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



今天上午的氣象圖可以看出這一波鋒面已北抬，但力道不強，帶來雨水有限。圖／氣象局提供 分享 facebook

近幾天的雨勢不如遇期，目前嚴重缺水的台南市原本冀望這波降雨能解旱象，但只略為解渴，氣象局南區氣象中心表示，明、後天仍有大雨的機會，但今年的梅雨算是已經結束，如果近兩天的雨還是不大，要解旱象，要等颱風或西南氣流了。

在端午連假之前，氣象局預報可能會有大雨發生，民間氣象達人更稱這一波的水氣是「致災性」，讓缺水的台南滿懷希望，更有官員表示「端午節後第一階段的限水可望解除」，但連日的雨勢卻不如預期，台南水庫進帳不多，讓民眾頗為失望。

氣象局南區氣象中心表示，「並不是預報不準」，主要是中間產生的低氣壓，後來轉到日本變颱風，影響了梅雨鋒面北上的速度，造成之前雨都下在屏東，今天才上移到中部以北，但是強度已變弱，較為可惜，但明、後兩天，仍有發展為大雨的機會，民眾還是要注意。

但是總的來說，今年遲遲等不到的梅雨，在這一波水氣後已算結束，「今年的梅雨實在是沒雨」，接下來又將恢復晴朗炎熱的夏季型態，台南的水庫如果沒有在今、明兩天有大進帳，想要真正的解除旱象，可能必須等待接下來的西南氣流與颱風帶來的雨水。