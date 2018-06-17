孩子誤食 醫師：千萬不要灌牛奶或清水催吐

2018-06-17 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



端午節吃鹼粽，當心包粽時的鹼水被小朋友誤食，馬偕兒童醫院曾收治一名2歲兒童，自行打開冰箱，誤食包鹼粽的鹼水，造成嚴重食道與胃灼傷。記者林俊良／攝影 分享 facebook

如果孩子誤食不該吃的東西，可能中毒，應該灌牛奶，還是讓他喝大量清水催吐？

台灣兒科醫學會常務理事林應然指出，若是強酸或強鹼，不可用牛奶或清水催吐，以免催吐過程可能造成吸入性肺炎，胃與食道二度腐蝕灼傷，甚至破裂，治療上更加困難；沒有腐蝕性的食物、藥品等，才可嘗試以牛奶或清水催吐。

若孩子誤食的東西卡在上呼吸道，產生呼吸困難甚至窒息，得立刻以拍背壓胸或哈姆立克法，嘗試將異物藉由肺部氣流送出。若孩子仍能發出聲音，但呼吸有咻咻聲，顯示異物可能未完全阻塞，或尚位於下呼吸道，此時應盡速送醫，讓專業醫護人員取出異物。

無論誤食什麼，殘餘部分應保留並提供給醫護人員參考，特別是不同藥物所需的處理方式可能大有不同，因此留下藥品、包裝與說明書，能讓醫護人員第一時間以正確的中毒處理方法救治。

孩子誤食的東西千奇百怪，不乏粽子使用的鹼水、清潔劑、迴紋針、硬幣、磁鐵、圖釘、藥品等，因此，防患勝於未然，別把孩子可能誤食的東西放在他們伸手可觸碰到的區域。藥品建議放在不易開啟的安全瓶，危險物品建議放高或放在抽屜櫃子並且上鎖。

如果正在服用藥物、正用鹼水製作粽子或使用清潔劑打掃等，臨時要離開去開門或接聽電話，切記收好這類物品再去，台灣兒科醫學會曾發布聲明指出，很多兒童誤食都是在這個時候發生的。