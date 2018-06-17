面對高齡潮 高市輔導診所提供全人照護

2018-06-17 16:31 中央社 高雄17日電



面對高齡潮，高市府啟動全人健康照護服務網，輔導診所提供八合一全人健康照護到終老，加入照護服務網的祥全診所院長張倡榮允諾，盡量達成長輩在家善終的願望。

八合一全人健康照護包含核心診所、社區長照整合服務、長照失智據點、居家護理、居家醫療、居家安寧、社區健康教室、勞工健康管理臨場服務。

高雄市政府衛生局科長李素華指出，前鎮區的老年人口近16%，已是高齡社會。轄區無中大型醫院，長照資源亟待建置的情形下，衛生局透過健康網絡計畫輔導祥全診所在公衛防疫、防癌、防老等基礎上，將服務觸角延伸到長照，提供疾病預防、醫療到長照、安寧照護。

即使在大醫院，安寧照護病床難求、資源有限，投入安寧照護也多被視為「做功德」。張倡榮的祥全診所整合失智據點、居家安寧等多元照護。媒體好奇是什麼動機，願意去做功德。他表示「暫時不去想錢的事」加上有家人支持，就能沒有罣礙。

張倡榮說，接一個住在旗山區的居家安寧照護患者，往返旗山及市區，再計入照護時間，一趟大約4個小時，可以申請到的健保診療費用約新台幣1500元。

願意去做鮮少有人要做的事，張倡榮說，在安寧病房服務過，了解癌末患者的痛苦，能體會他們想在家善終的心願，也是驅使他願意獻身第一線的原因；畢竟居家安寧照護會有一些讓家屬驚慌失措的照護工作，需要醫護人員協助。

他以口腔癌患者為例，大量出血的止血問題是家人無法勝任的，所以他於居家照護的同時也要傳授家人照護方法，讓患者及家人都能免於慌張，從容因應。

另外，失智照護部分，他用桌遊、認知刺激治療等方式，延緩失智者的症狀及惡化速度，張倡榮希望落實社區醫療全人照護的理想。