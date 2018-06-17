鋒面降雨「與預期落差很大」 台南水情仍緊

2018-06-17 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南地區這波鋒面降雨不如預期，南化水庫透過越域引入帳較多。記者吳淑玲／攝影 分享 facebook 台南水情吃緊，各大水庫水位偏低，原寄望這波鋒面豪雨能有豐沛進帳，南化水庫從 13日起至今累積雨量111.8毫米，水流量約391萬立方公公，加上越域引水有560萬立方公尺，可達加約17日的用水量；曾文和烏山頭水庫雖有進帳，兩水庫合計有效蓄水為3507萬立方公尺，但還不足以供應二期稻作灌溉。

氣象局發布13日起會有豪雨特報，台南山區會有降大雨機會，但截至今天台南水庫進帳仍不多，水利單位人員坦言「與預期落差很大」，曾文水庫有效蓄水是2334萬立方公尺，佔總容量5.1%；烏山頭水庫是1173萬立方公尺，佔14.9%，只是小進帳，因二期稻作最慢6月底就要決定是否灌溉，但兩座水庫蓄水合計要8千萬立方公尺，仍有一段距離。

相對南化水庫集水區降雨情形較好，這波雨勢累積降雨量已破百毫米，加上甲仙攔河堰從高屏山區引水挹注，南化水庫有效蓄水量從13日2164萬立方公尺增加至今天2782萬立方公尺，蓄水率達29.6％，快將近3成。

由於台南這波降雨無法有效紓解水情緊張，幾座水庫蓄水率均偏低，水情燈號仍維持一階限水的黃燈，水利人員期待「雨要下在對的地方」，早日解除旱象，目前目標仍是維持6月底前不進入三階限水。