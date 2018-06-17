滯留鋒面西南氣流影響 13縣市大雨特報

相關新聞
掏耳朵好療癒 醫師說有些挖法會出問題2018-06-17 14:54
鋒面降雨「與預期落差很大」 台南水情仍緊2018-06-17 15:19
有環境才有住房率 墾丁後灣找回旅客2018-06-17 14:46
廣告保肝藥 恐讓B肝病毒變活躍2018-06-17 13:35
誤食腐蝕物 催吐會釀二次傷害2018-06-17 13:34
好好吃／全食物料裡 皮、殼、籽營養都下肚2018-06-17 13:32
愛上掏耳朵酥麻感 掏到耳膜長菌絲2018-06-17 13:26
影／本周汽、柴油小漲1角 95無鉛30.2元2018-06-17 13:25
捷運開放喝白開水 你贊成嗎？2018-06-17 13:19
3C噪音日增 求個寧靜車廂有這麼難嗎？2018-06-17 13:19
明起油價每公升小漲0.1元 趕快加油2018-06-17 13:05
油價要漲了 18日起汽柴油每公升調升0.1元2018-06-17 13:03
6年前捐骨髓今配對成功 熱心捐贈人：太驚喜！2018-06-17 12:59
高公局預估下午將有提前北返車潮2018-06-17 12:45
端午連假第二天 各地區省道路段交通大致順暢2018-06-17 12:18
班機故障華航機組員獨留乘客先下機 民航局要查2018-06-17 11:44
不想跟你一起追劇！ 大眾運輸車廂不戴耳機最惱人2018-06-17 11:00
開放捷運喝開水？ 贊成、反對皆有2018-06-17 11:00
原本研發飛彈的他轉職科技農夫 月收破10萬2018-06-17 10:19
視障明眼共融划龍舟 教練出招全隊閉眼划2018-06-17 10:17
資源回收要成效 學者：產品設計源頭下手2018-06-17 10:17
屏東、台東大雨特報 輕颱凱米將成溫帶氣旋2018-06-17 08:27
準點才稀奇 「敗興專家」台鐵甩不掉的連假魔咒2018-06-17 08:00
端午、夏至接踵而至 喝這些茶幫你消暑去油2018-06-17 07:27
肺腺癌晚期轉移 治療後腫瘤縮小近九成2018-06-17 06:32
長期慢性脫水 血糖血壓也脫序2018-06-17 06:32
喝水分時段、少量喝 避免一瀉千里排光光2018-06-17 06:32
不喝水3原因 突破長輩心房2018-06-17 06:32
今明小心豪大雨 周五高溫上看35度2018-06-17 04:56
端午連假 南部台東仍要防豪雨2018-06-17 00:55
台北龍舟賽 全台最盛大2018-06-17 00:50
看護難找 試試共享模式2018-06-17 00:28
耐心有經驗 高齡看護搶手2018-06-17 00:28
高齡化+少子化 醫院看護 缺工嚴重2018-06-17 00:28
學貸族怨低薪 延緩還款無助催生2018-06-17 00:20
鼓勵生育！ 有孩子的學貸族 八月起緩繳本金2018-06-16 23:59
地中海飲食後 北歐飲食成為營養師新寵2018-06-16 22:54
醫院看護請不到 子女工作照顧兩頭燒瀕臨崩潰2018-06-16 22:47
中油「健康元素水」代工廠用過期原料 全面回收退款2018-06-16 20:45
熱門文章
日本「30大景點」排行！ 冠軍已5連霸 京都獨攬7席2018-06-17 00:01
班機故障華航機組員獨留乘客先下機 民航局要查2018-06-17 11:44
中油「健康元素水」代工廠用過期原料 全面回收退款2018-06-16 20:45
今明小心豪大雨 周五高溫上看35度2018-06-17 04:56
殺破狼周運勢／獅子有偏財運 水瓶金錢運佳2018-06-17 00:00
醫院看護請不到 子女工作照顧兩頭燒瀕臨崩潰2018-06-16 22:47
地中海飲食後 北歐飲食成為營養師新寵2018-06-16 22:54
準點才稀奇 「敗興專家」台鐵甩不掉的連假魔咒2018-06-17 08:00
氣象局持續發布 8縣市豪大雨特報2018-06-16 19:36
原本研發飛彈的他轉職科技農夫 月收破10萬2018-06-17 10:19
鼓勵生育！ 有孩子的學貸族 八月起緩繳本金2018-06-16 23:59
開放捷運喝開水？ 贊成、反對皆有2018-06-17 11:00
一張圖看懂明天國道怎麼塞2018-06-16 19:50
肺腺癌晚期轉移 治療後腫瘤縮小近九成2018-06-17 06:32
高齡化+少子化 醫院看護 缺工嚴重2018-06-17 00:28
成群出現蛻殻和交配後 蜘蛛蟹大軍消失何方？2018-06-17 13:38
今日星座運勢／牡羊 檢視健康 避免過度勉強自己2018-06-17 00:00
不想跟你一起追劇！ 大眾運輸車廂不戴耳機最惱人2018-06-17 11:00
端午、夏至接踵而至 喝這些茶幫你消暑去油2018-06-17 07:27
國三南下小客車追撞 車流回堵4公里2018-06-16 18:44
喝水分時段、少量喝 避免一瀉千里排光光2018-06-17 06:32
屏東、台東大雨特報 輕颱凱米將成溫帶氣旋2018-06-17 08:27
有環境才有住房率 墾丁後灣找回旅客2018-06-17 14:46
今彩539、大福彩、雙贏彩 開獎號碼看這裡2018-06-16 21:07
新化林場森林餐坊開幕 取用在地食材8折優惠2018-06-17 13:30
考試院調查：逾8成因薪資福利佳選公職2018-06-17 12:26
不喝水3原因 突破長輩心房2018-06-17 06:32
掏耳朵好療癒 醫師說有些挖法會出問題2018-06-17 14:54
錢要花在刀口上 就買高CP值特仕車！2018-06-17 13:57
鋒面降雨「與預期落差很大」 台南水情仍緊2018-06-17 15:19
長期慢性脫水 血糖血壓也脫序2018-06-17 06:32
台北龍舟賽 全台最盛大2018-06-17 00:50
滯留鋒面西南氣流影響 13縣市大雨特報2018-06-17 15:27
耐心有經驗 高齡看護搶手2018-06-17 00:28
看護難找 試試共享模式2018-06-17 00:28
今彩539頭獎2注中獎 大福彩、雙贏彩頭獎摃龜2018-06-16 22:55
哈牌冰品好市多4大2小千元找 網友激推：能不衝嗎2018-06-17 15:34
花仙子香氛快閃店引進專櫃試香體驗 王心恬最愛的是它2018-06-16 18:01
學貸族怨低薪 延緩還款無助催生2018-06-17 00:20
馬來西亞開齋節盛事 這些小吃最道地2018-06-16 18:17
留言