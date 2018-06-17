滯留鋒面西南氣流影響 13縣市大雨特報

2018-06-17 15:27 中央社 台北17日電



滯留鋒面和西南氣流影響，氣象局今天下午發布大雨特報，全台13縣市有大雨發生機率，提醒民眾注意瞬間大雨、雷擊及強陣風，山區慎防落石坍方、溪水暴漲及土石流。