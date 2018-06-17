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勵志！28歲發病親友避而遠之 流浪的他今成療養院員工

2018-06-17 16:05中央社 台北17日電

54歲黃玉龍有思覺失調症，28歲時發病，生活開始崩壞，常攻擊人車，親友避而遠之，被迫流浪街頭。在療養院療養後，病情已穩定，甚至轉為正職員工，人生又有新方向。

黃玉龍過去受思覺失調症所苦，在療養院療養後，病情已穩定，並成為療養院正職員工。黃...
黃玉龍過去受思覺失調症所苦，在療養院療養後，病情已穩定，並成為療養院正職員工。黃玉龍說，很珍惜現在穩定的生活，有工作及穩定的收入，生活又有了目標。（八里療養院張自強提供） 中央社
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黃玉龍接受中央社記者訪問時說，他28歲發病，開始出現幻聽、幻覺，但狀況時好時壞，壞的時候就進急診，他不願住院又返家。他試著找穩定的工作，曾做過五金、壓克力魚缸、電子公司作業員，但因疾病影響體力、專注力，工作總做不長。

因輕忽治療，黃玉龍的狀況持續惡化，5年前又染上賭博，把爸爸留給他的房子和錢輸光，意志消沉下又喝酒，結果幻聽幻覺更加嚴重，開始在馬路上攻擊車子、追趕路人。

黃玉龍說，那時候無家可歸，房子輸掉了，他也曾放火燒家人的房子，大家都很怕他。他又不想去住院，覺得失去自由，只好在街上流浪。

一名拾荒的老人收容黃玉龍，他會幫忙撿一些回收物賺錢，但幻聽幻覺持續作祟，他總感覺別人要對他不利，不能控制的攻擊行為就愈來愈多。直到有一次，他拿了利剪攻擊警察，因案被判保護管束到八里療養院就醫3年，但也開啟了人生新的可能。

經過醫療、職能治療，黃玉龍的精神狀態漸趨穩定，且也逐漸學習生活自理和工作技能，老師會教他做手作，且常誇獎他做得很好，他漸漸地能應付工作所需，心情也放得比較開，這裡還有其他病友可以互相聊天、扶持，5年來都沒有再發病。

不僅如此，黃玉龍在106年正式成為八里療養院的正職員工。八里療養院職能治療科主任張自強分享，黃玉龍非常珍惜工作，也很認真盡責。有一次他主動執行庭院蜂窩清除工作，結果不小心被叮得全身是包，但他不以為意，下次穿了重裝防備後又去清，就怕其他人被蜂螫。

張自強說，八里療養院有黃玉龍這個員工，「真的是賺到了」。黃昏時候常看到黃玉龍在澆花，問他怎麼不下班休息，他回答：「黃昏太陽不大，澆花比較不會死。」在幫忙除草時，怕除草的飛屑噴到一旁的車輛，黃玉龍還會主動拜託工作隊友拿帆布圍擋，行事非常貼心又謹慎。

黃玉龍說，很珍惜現在穩定的生活，有工作就有穩定的收入，假日可以到處走走，每個月能存7000、8000元，生活又有了目標，且姊姊也會來八里看他，覺得很開心。

張自強說，精障者只要有規律的門診、穩定服藥控制病情，加上職能治療的訓練，培養重回社會的工作技能和心理素質，再加上穩定的工作，也可以很自然融入這個社會，且因他們失去過，更懂得珍惜，值得民眾為他們加油、打氣。

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