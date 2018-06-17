有環境才有住房率 墾丁後灣找回旅客

2018-06-17 14:46 中央社 台北17日電



「因為是這個環境讓你們住房率提高」後灣社區發展協會理事長劉和生不願家鄉墾丁被貼上昂貴、低品質標籤，和民宿業者合作推動社區遊程，用人情味和品質控管找回旅客信心。

墾丁和沖繩同為國境之南，但近年來墾丁過度開發、旅遊品質下降、飯店、民宿價格居高不下等問題都被媒體和民眾放大檢視，也讓「去墾丁不如去沖繩」引起討論，兩個國家的渡假勝地經常拿來被比較。

不願家鄉被汙名化，屏東縣車城鄉後灣社區發展協會理事長劉和生退休後回到墾丁後灣，整合親友的土地並邀集有理想的夥伴蓋民宿，並透過社區再造推出獨木舟特色遊程，吸引觀光客重新看見墾丁之美。

後灣社區鄰近海生館，是一個位在墾丁西岸的小漁村，因為有優美的弧形沙灘，又距離鬧區較遠，因此至今仍保有質樸的環境。

劉和生接受中央社記者訪問時說，後灣的地理條件佳，沒有大風浪，水質清澈，適合發展無動力的獨木舟，旅客能看見魚在海裡優游，還能遠眺中央山脈，欣賞夕陽，享受悠閒的墾丁。

整個後灣社區居民只有200多戶，一半以上都是老人，因此發展觀光的同時，劉和生要求民宿業者回饋社區，「因為是這個環境讓你們住房率提高」劉和生強調，墾丁的特色民宿很多，旅客不一定要來後灣住民宿，因此他也要求業者投入社區營造，讓社區變得更好。

儘管帶領社區發展觀光，劉和生也不願家鄉失去原有風貌，他表示，後灣社區人口只有500多人，也無法承受大量遊客湧入，未來將實施總量管制，也正在和民宿業者協調，希望避免遊客將車子開進社區，影響居民原有的生活步調。

此外，劉和生擔心有心人士到後灣來炒地皮，他和親友在賣地給5個民宿業者時，甚至在買賣合約附帶規定業者得在5年內將民宿蓋好並營業，否則就得拆掉建物還地。

其中，今年才落成的「後灣發宅」找來落腳後灣社區的民宿夥伴，民宿主人發哥和發嫂表示，當初和劉和生理念相同，決定到後灣蓋民宿。

發哥表示，後灣發宅找來知名建築師徐純一打造清水模風格建築，整棟民宿只有5個房間，在房間內就可以看見後灣的海景，每晚房價新台幣4300起，打破許多人認為「墾丁隨便住一晚要上萬元」的印象，盼讓遊客用合理的價格享受墾丁的風光。