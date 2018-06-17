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有環境才有住房率 墾丁後灣找回旅客

2018-06-17 14:46中央社 台北17日電

「因為是這個環境讓你們住房率提高」後灣社區發展協會理事長劉和生不願家鄉墾丁被貼上昂貴、低品質標籤，和民宿業者合作推動社區遊程，用人情味和品質控管找回旅客信心。

墾丁和沖繩同為國境之南，但近年來墾丁過度開發、旅遊品質下降、飯店、民宿價格居高不下等問題都被媒體和民眾放大檢視，也讓「去墾丁不如去沖繩」引起討論，兩個國家的渡假勝地經常拿來被比較。

不願家鄉被汙名化，屏東縣車城鄉後灣社區發展協會理事長劉和生退休後回到墾丁後灣，整合親友的土地並邀集有理想的夥伴蓋民宿，並透過社區再造推出獨木舟特色遊程，吸引觀光客重新看見墾丁之美。

後灣社區鄰近海生館，是一個位在墾丁西岸的小漁村，因為有優美的弧形沙灘，又距離鬧區較遠，因此至今仍保有質樸的環境。

劉和生接受中央社記者訪問時說，後灣的地理條件佳，沒有大風浪，水質清澈，適合發展無動力的獨木舟，旅客能看見魚在海裡優游，還能遠眺中央山脈，欣賞夕陽，享受悠閒的墾丁。

整個後灣社區居民只有200多戶，一半以上都是老人，因此發展觀光的同時，劉和生要求民宿業者回饋社區，「因為是這個環境讓你們住房率提高」劉和生強調，墾丁的特色民宿很多，旅客不一定要來後灣住民宿，因此他也要求業者投入社區營造，讓社區變得更好。

儘管帶領社區發展觀光，劉和生也不願家鄉失去原有風貌，他表示，後灣社區人口只有500多人，也無法承受大量遊客湧入，未來將實施總量管制，也正在和民宿業者協調，希望避免遊客將車子開進社區，影響居民原有的生活步調。

此外，劉和生擔心有心人士到後灣來炒地皮，他和親友在賣地給5個民宿業者時，甚至在買賣合約附帶規定業者得在5年內將民宿蓋好並營業，否則就得拆掉建物還地。

其中，今年才落成的「後灣發宅」找來落腳後灣社區的民宿夥伴，民宿主人發哥和發嫂表示，當初和劉和生理念相同，決定到後灣蓋民宿。

發哥表示，後灣發宅找來知名建築師徐純一打造清水模風格建築，整棟民宿只有5個房間，在房間內就可以看見後灣的海景，每晚房價新台幣4300起，打破許多人認為「墾丁隨便住一晚要上萬元」的印象，盼讓遊客用合理的價格享受墾丁的風光。

不只在地社區推動觀光，位在墾丁國家公園內的華泰瑞苑多年來也和墾丁的社區合作推出在地遊程，行銷公關經理呂侑桐表示，飯店目前和社頂部落合作帶旅客走訪毛柿林，也和龍水社區合作，旅客可到田埂邊「摸蛤仔兼洗褲」、品嚐龍水米傳統風味餐、親手做紅龜粿，希望秉持「用之當地、回饋當地」的態度，結合在地社區和部落，讓旅客重新感受墾丁的美好。

後灣社區發展協會理事長劉和生不願家鄉墾丁被貼上昂貴、低品質標籤，和民宿業者合作推...
後灣社區發展協會理事長劉和生不願家鄉墾丁被貼上昂貴、低品質標籤，和民宿業者合作推動社區遊程，用人情味和品質控管找回旅客信心。記者潘欣中／攝影
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墾丁民宿
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