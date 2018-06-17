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影／本周汽、柴油小漲1角 95無鉛30.2元

2018-06-17 13:25聯合報 記者陳筠青╱即時報導

美國與北韓領導人於新加坡舉行會談，氣氛融洽，市場解讀北韓有望去核化，有助東北亞地區政經情勢穩定，帶動國際原油價位上漲。中油公司依據浮動油價機制計算，並以平穩機制吸收1/4調幅後，宣布自6月18日凌晨零時起，調漲各式汽、柴油價格每公升各0.1元。

中油調整後的參考零售價格分別為：92無鉛汽油每公升28.7元、95無鉛汽油每公升30.2元、98無鉛汽油每公升32.2元、超級柴油每公升26.8元。

中油宣布自6月18日凌晨零時起，調漲各式汽、柴油價格每公升各0.1元。聯合新聞網
中油宣布自6月18日凌晨零時起，調漲各式汽、柴油價格每公升各0.1元。聯合新聞網
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