影／本周汽、柴油小漲1角 95無鉛30.2元

2018-06-17 13:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳筠青 ╱即時報導



美國與北韓領導人於新加坡舉行會談，氣氛融洽，市場解讀北韓有望去核化，有助東北亞地區政經情勢穩定，帶動國際原油價位上漲。中油公司依據浮動油價機制計算，並以平穩機制吸收1/4調幅後，宣布自6月18日凌晨零時起，調漲各式汽、柴油價格每公升各0.1元。