6年前捐骨髓今配對成功 熱心捐贈人：太驚喜！

2018-06-17 12:59 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ╱即時報導



全台數以萬計的病患正在等待善心人士捐贈骨髓幹細胞救命，彰化縣一名賴先生6年前服兵役時，抱持「做善事」的簽下同意書，後來因沒有下文，就逐漸淡忘，沒想到最近出現適合的受贈者，賴先生又驚訝、又驚喜，上周到彰化縣員林市惠來醫療社團法人宏仁醫院抽血檢驗，確認可以捐贈後，開始注射白血球生長激素，準備捐贈給配對成功的受贈者。

宏仁醫院院長郭顯懋是慈濟人醫會的一員，平時就熱心宣揚捐贈骨髓幹細胞救人，27歲的賴先生在6年前因為聽說慈濟有捐髓活動，認為自己或許可以助人，就簽下同意書，後來逐漸忘了這回事，沒想到日前被通知「配對成功」，他又驚又喜，主動到宏仁醫院做相關檢查。

郭顯懋為賴先生做相關檢查，並５天注射白血球生長激素，確認賴先生健康沒問題，19日賴先生將到花蓮慈濟醫院抽取周邊血幹細胞，準備捐贈給適合接受移植的病人。

郭顯懋說，慈濟秉持「落地為兄弟，何必骨肉親」的理念，1993年10月在彰化八卦山舉行第一場造血幹細胞捐贈驗血活動，從彰化起步到現在，完成逾4000例大愛捐髓的動人篇章，他和員林市宏仁醫院都期待賴先生的善行能持續發酵，更多人加入捐髓救命的行動。

郭顯懋說表示，愈捐髓者必須先抽血建檔，把個人的人類白血球抗原配型（HLA）登記在慈濟骨髓幹細胞中的造血幹細胞志願捐贈者資料庫，經配對成功，才能進入最後的捐贈階段。「錯誤的捐髓資訊，讓不少人裹足不前。」