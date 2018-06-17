親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
禁塑膠吸管風波
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

班機故障華航機組員獨留乘客先下機 民航局要查

台南2通緝犯多警槍逃逸 警公布照片協尋

端午連假第二天 各地區省道路段交通大致順暢

2018-06-17 12:18經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

交通部公路總局表示，今（17）日是端午節連續假期的第二天，截至上午11點30分，各地區省道路段交通大致順暢。

為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，有14家業者共86條國道客運重點疏運路線，於6月15日0時起至18日24時止，推出平均八五折的優惠，另外國道客運轉乘在地客運優惠措施擴大至所有國道客運路線及臺鐵，除臺北巿政府轄管之巿區公車外，均提供民眾使用電子票證轉乘在地公路客運基本里程（21元）或市區客運一段票免費措施，端午連假還實施「台灣好行」客運路線電子票證半價優惠（共32條路線），以鼓勵民眾搭乘公共運輸出遊。

公路總局協調客運業者視人潮機動增班；自6月15日起至昨日（6/16）24時止，西部國道客運共計行駛 2萬3,979 班次，疏運 49萬7,409 人；國道5號客運路線共計行駛 3,693 班次，疏運 6萬4,260 人。實施優惠之路線共計行駛1萬3,563 班次，疏運 25萬4,458 人。

公路總局針對連續假期間省縣道周邊易發生壅塞之風景區路段已進行多項交通管制措施，如規劃替代路線、發布CMS路況資訊、彈性調整號誌時制與連鎖、機動調撥車道、協調觀光主管單位及地方警力規劃臨時停車場與加強違規取締等，請民眾多利用省道即時交通資訊APP 查詢最新路況資訊，以避開壅塞路段及時段。

公路總局呼籲，連續假期出門旅遊請多搭乘公共運輸工具，開車則請多利用替代路線，避開壅塞路段與尖峰時段，另台9線蘇花路段於每日上午7時至12時為車多較擁擠時段，建議民眾儘量於其它非尖峰時段上路。另相關資訊請上公路總局網站(www.thb.gov.tw)「107年端午假期疏運」專區及各客運公司網站查詢。

國道客運連續假期
捷報！聯合新聞網勇奪新聞網站第一！！

相關新聞

班機故障華航機組員獨留乘客先下機 民航局要查

2018-06-17 11:44

高公局預估下午將有提前北返車潮

2018-06-17 12:45

原本研發飛彈的他轉職科技農夫 月收破10萬

2018-06-17 10:19

不想跟你一起追劇！ 大眾運輸車廂不戴耳機最惱人

2018-06-17 11:00

6年前捐骨髓今配對成功 熱心捐贈人：太驚喜！

2018-06-17 12:59

明起油價每公升小漲0.1元 趕快加油

2018-06-17 13:05

油價要漲了 18日起汽柴油每公升調升0.1元

2018-06-17 13:03

開放捷運喝開水？ 贊成、反對皆有　

2018-06-17 11:00

視障明眼共融划龍舟 教練出招全隊閉眼划

2018-06-17 10:17

資源回收要成效 學者：產品設計源頭下手

2018-06-17 10:17

屏東、台東大雨特報 輕颱凱米將成溫帶氣旋

2018-06-17 08:27

準點才稀奇 「敗興專家」台鐵甩不掉的連假魔咒

2018-06-17 08:00

端午、夏至接踵而至 喝這些茶幫你消暑去油

2018-06-17 07:27

肺腺癌晚期轉移 治療後腫瘤縮小近九成

2018-06-17 06:32

長期慢性脫水 血糖血壓也脫序

2018-06-17 06:32

喝水分時段、少量喝 避免一瀉千里排光光

2018-06-17 06:32

不喝水3原因 突破長輩心房

2018-06-17 06:32

今明小心豪大雨 周五高溫上看35度

2018-06-17 04:56

端午連假 南部台東仍要防豪雨

2018-06-17 00:55

台北龍舟賽 全台最盛大

2018-06-17 00:50

看護難找 試試共享模式

2018-06-17 00:28

耐心有經驗 高齡看護搶手

2018-06-17 00:28

高齡化+少子化 醫院看護 缺工嚴重

2018-06-17 00:28

學貸族怨低薪 延緩還款無助催生

2018-06-17 00:20

鼓勵生育！ 有孩子的學貸族 八月起緩繳本金

2018-06-16 23:59

地中海飲食後 北歐飲食成為營養師新寵

2018-06-16 22:54

醫院看護請不到 子女工作照顧兩頭燒瀕臨崩潰

2018-06-16 22:47

中油「健康元素水」代工廠用過期原料 全面回收退款

2018-06-16 20:45

恐慌性搶割稻穀品質差 農糧署拍片宣傳

2018-06-16 19:55

空英助1919陪讀計畫 逾2千人參與

2018-06-16 19:51

一張圖看懂明天國道怎麼塞

2018-06-16 19:50

氣象局持續發布 8縣市豪大雨特報

2018-06-16 19:36

國三南下小客車追撞 車流回堵4公里

2018-06-16 18:44

馬來西亞開齋節盛事 這些小吃最道地

2018-06-16 18:17

你吃的高纖食品 真的健康?

2018-06-16 15:54

扭蛋也能學習健康知識 台大醫院趣味闖關衛教活動

2018-06-16 14:57

西南氣流影響 南部5縣市大雨特報

2018-06-16 14:47

慶端陽烹享美食 牢記5防火要點好防災

2018-06-16 14:44

國道上午多起車禍 這些路段下午可能車多壅塞

2018-06-16 14:28
看更多

熱門文章

中油「健康元素水」代工廠用過期原料 全面回收退款

2018-06-16 20:45

日本「30大景點」排行！ 冠軍已5連霸 京都獨攬7席

2018-06-17 00:01

今明小心豪大雨 周五高溫上看35度

2018-06-17 04:56

殺破狼周運勢／獅子有偏財運 水瓶金錢運佳

2018-06-17 00:00

醫院看護請不到 子女工作照顧兩頭燒瀕臨崩潰

2018-06-16 22:47

班機故障華航機組員獨留乘客先下機 民航局要查

2018-06-17 11:44

國道上午多起車禍 這些路段下午可能車多壅塞

2018-06-16 14:28

今天全台那裡最高溫？彰化縣芬園排名第一、員林第第三

2018-06-16 14:17

地中海飲食後 北歐飲食成為營養師新寵

2018-06-16 22:54

氣象局持續發布 8縣市豪大雨特報

2018-06-16 19:36

準點才稀奇 「敗興專家」台鐵甩不掉的連假魔咒

2018-06-17 08:00

鼓勵生育！ 有孩子的學貸族 八月起緩繳本金

2018-06-16 23:59

湯匙喝珍奶挨轟 政院要禁官員大嘴巴

2018-06-16 13:17

原本研發飛彈的他轉職科技農夫 月收破10萬

2018-06-17 10:19

一張圖看懂明天國道怎麼塞

2018-06-16 19:50

連假首日國道大致順暢 明後國5高乘載管制

2018-06-16 13:28

台南等5縣市大雨特報！注意瞬間大雨雷擊

2018-06-16 14:05

肺腺癌晚期轉移 治療後腫瘤縮小近九成

2018-06-17 06:32

高齡化+少子化 醫院看護 缺工嚴重

2018-06-17 00:28

日本動漫聲優歌手來台開唱 粉絲擠爆樂園

2018-06-16 13:18

今日星座運勢／牡羊 檢視健康 避免過度勉強自己

2018-06-17 00:00

國三南下小客車追撞 車流回堵4公里

2018-06-16 18:44

全球唯一！台灣紅茶蟬聯食品界米其林3星

2018-06-16 11:21

端午、夏至接踵而至 喝這些茶幫你消暑去油

2018-06-17 07:27

喝水分時段、少量喝 避免一瀉千里排光光

2018-06-17 06:32

不想跟你一起追劇！ 大眾運輸車廂不戴耳機最惱人

2018-06-17 11:00

屏東、台東大雨特報 輕颱凱米將成溫帶氣旋

2018-06-17 08:27

開放捷運喝開水？ 贊成、反對皆有　

2018-06-17 11:00

今彩539、大福彩、雙贏彩 開獎號碼看這裡

2018-06-16 21:07

不喝水3原因 突破長輩心房

2018-06-17 06:32

長期慢性脫水 血糖血壓也脫序

2018-06-17 06:32

西南氣流影響 南部5縣市大雨特報

2018-06-16 14:47

冷眼集／蔡政府溝通這堂課 小心被當

2018-06-16 13:17

看護難找 試試共享模式

2018-06-17 00:28

今彩539頭獎2注中獎 大福彩、雙贏彩頭獎摃龜

2018-06-16 22:55

耐心有經驗 高齡看護搶手

2018-06-17 00:28

台北龍舟賽 全台最盛大

2018-06-17 00:50

考試院調查：逾8成因薪資福利佳選公職

2018-06-17 12:26

花仙子香氛快閃店引進專櫃試香體驗 王心恬最愛的是它

2018-06-16 18:01

學貸族怨低薪 延緩還款無助催生

2018-06-17 00:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top