油價要漲了 18日起汽柴油每公升調升0.1元

2018-06-17 13:03 中央社 台北17日電



油價連二週下跌後，中油將自18日起，汽、柴油每公升調漲新台幣0.1元。

考量國際油價上漲等因素，據中油浮動油價機制估算，18日凌晨起，各項油品參考零售價格分別為，92無鉛汽油每公升28.7元、95無鉛汽油每公升30.2元、98無鉛汽油每公升32.2元。