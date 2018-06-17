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班機故障華航機組員獨留乘客先下機 民航局要查

2018-06-17 11:44聯合報 記者雷光涵╱即時報導

華航示意圖／聯合報系資料照片
華航示意圖／聯合報系資料照片
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華航5月10日凌晨0時40分由​​舊金山起飛返回台北的​​CI-003班機，​​因機械故障，客人登機後決定延後起飛，但機組員全數先行下機，最後由地勤處理送旅客至飯店休息。民航局表示，對延後起飛等華航皆訂有標準作業程序，正調查現場相關人員當時為何有這樣的決定。

民航局表示依照「航空器飛航作業管理規則」AOR第188條的規定，乘客從證機至離機，客艙內皆需有空服員，違者可依民航法開罰。民航局飛航標準組長林俊良說，即使是停在機坪，但地面有維謢作業，可能有緊急的情況，必須由空服員協助乘客安全離開飛機。

至於工時問題，林俊良指出，空服員的工時從離開旅館已經起算，應該沒有在飛機上要開始算工時，所以要先行離開的顧慮。另一方面，每次休息必須滿10個小時，也是從入住旅館開始計算。依這次的情況，若研判維修時間長，飛回台灣機組員會超時工作，白天的話，應協助旅客轉搭其他飛機或至旅館休息，晚間因無其他班機可轉搭，應直接送旅館休息，但空服員必須全程協助旅客直到離開飛機。

華航表示，本公司持續推動安全文化，亦依長期建立之安全管理系統，遇有任何安全缺失事件發生，皆力行調查、改善並自主提報主管機關備查，落實飛安風險管理。本案已呈報民航局備查，任何責任歸屬一定以最高標準看待。民航局也證實華航有在事發72小時內通報。

【中央社／台北17日電】

上月華航一班由舊金山返台的班機因故障延遲，公司竟將空服員撤離休息，讓旅客留在飛機上。對此，民航局今天表示，若調查確認違規，最高可罰新台幣300萬元。

蘋果日報報導，華航5月10日凌晨0時40分由舊金山起飛返回台北的CI-003班機，因為機械發生故障延後起飛，考量機組人員工時問題，公司安排組員回旅館休息，竟留下所有旅客在機上。

對此，民航局標準組長林俊良今天受訪時表示，華航的作法已經違法「民航法」規定，他也強調，考量飛安，只要乘客在飛機上，組員就得在飛機上，儘管華航在事發後主動通報民航局，但是若是調查確認，將可罰60萬到300萬元。

華航透過簡訊回應，公司持續推動安全文化，也依長期建立之安全管理系統，遇有任何安全缺失事件發生，皆力行調查、改善並自主提報主管機關備查，落實飛安風險管理，本案已呈報民航局備查，任何責任歸屬一定以最高標準看待。

民航局空服員華航
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