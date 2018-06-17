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端午節前降甘霖 仁義潭蘭潭水庫進帳暫時止渴

2018-06-17 11:23聯合報 記者魯永明╱即時報導

端午節前這波降雨， 對水位直直落的嘉義縣仁義潭及嘉義市蘭潭水庫，有如及時雨，水公司第五區管理處今天統計，仁義潭水庫進帳103萬噸，約可增加5天的嘉義縣市民生及工業用水，雖然連2天雨勢不大，上午8點以後停止降雨，但這波天降甘霖，讓2座水庫暫時止渴。

嘉義氣象站說， 從昨天下午2點50分到今天上午7點58分，共累計降雨30毫米，平地及山區雨勢都不大， 但對缺水已久的水庫仍有挹注，這幾天還有降雨機會。

水公司第五區管理處說，上個月未降雨又持續炎熱高溫，仁義潭及蘭潭水庫水位直直落，仁義潭蓄水量剩到2成多，蘭潭水庫也剩不到一半，每天從雲林縣湖山水庫調撥7.5噸水，支援嘉義用水。

這波降雨，讓集水區八掌溪水源增加，仁義潭水庫水位上升，蓄水量從855.75萬噸，增到931.97萬噸，蓄水量從2成增到3成，今天仁義潭進水103萬噸，與蘭潭水庫串連供水，約可增加5天的嘉縣市民生及工業用水，不過蘭潭水庫的音樂噴泉，因水位仍低未開啟 。

嘉義目前仍維持藍燈正常水情訊號，但為因應水荒，水公司第五區管理處依水利署抗旱會議指示， 每天從雲林調撥7.5公噸水源支援嘉義，連同仁義潭及蘭潭串連供水，希望撐到梅雨到來，五區管理呼籲民眾節約用水。水利署統計，仁義潭2月至今累計降雨153毫米，較過去平均降雨235毫米少很多。

端午節前這波降雨， 對水位直直落的嘉義市蘭潭有如及時雨。記者魯永明／攝影
端午節前這波降雨， 對水位直直落的嘉義市蘭潭有如及時雨。記者魯永明／攝影
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端午節前這波降雨， 對水位直直落的嘉義縣仁義潭有如及時雨，水庫水位上升，蓄水量從...
端午節前這波降雨， 對水位直直落的嘉義縣仁義潭有如及時雨，水庫水位上升，蓄水量從855.75萬噸，增到931.97萬噸，蓄水量從2成增到3成。記者魯永明／攝影
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端午節前這波降雨， 對水位直直落的嘉義市蘭潭有如及時雨，不過水庫音樂噴泉，因水位...
端午節前這波降雨， 對水位直直落的嘉義市蘭潭有如及時雨，不過水庫音樂噴泉，因水位仍低未重新開啟。記者魯永明／攝影
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