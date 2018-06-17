開放捷運喝開水？ 贊成、反對皆有

2018-06-17 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



捷運車廂、站內禁止飲食包括白開水，違者最高罰7500元，曾有民眾在公共政策網路參與平台說，捷運路線愈來愈長，全程禁止喝水，即使身體健康的人都難以忍受。不過也有捷運族反對，認為白開水不慎灑在車內可能造成旅客滑倒等危險。

大眾捷運法第50條第一項第9款，若民眾在大眾捷運系統禁止飲食區內飲食會被罰1500元以上7500元以下罰鍰。依交通部87年的函釋，「喝水」仍屬飲食行為。

2010年有立委提案放寬捷運喝水禁令提案，立委意見分歧，修法未通過。贊成解禁的立委認為高鐵台鐵都能喝水，難道捷運較「高貴」？反對派說高粱、小米酒跟白開水很像，為短短幾分鐘車程，浪費人力在喝水問題划不來。

北捷去年一整年違規飲食被開單處罰的有688件為違規行為之首，不過捷運一年約有7億旅次，違規比例極低。北捷表示，捷運禁止飲食是國際間的驕傲，能維持捷運的乾淨整潔。實務上對違規喝白開水的人，捷運警察、站務人員皆以勸導取代開單。北捷呼籲，無論是大人或小孩，只要有特殊需求要飲食，都可下車找站務人員協助。