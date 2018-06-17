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不想跟你一起追劇！ 大眾運輸車廂不戴耳機最惱人

2018-06-17 11:00聯合報 記者雷光涵╱即時報導

不少民眾會在大眾運輸工具裡用手機看影片、玩遊戲，但不戴耳機、逼同車人「一同追劇」...
不少民眾會在大眾運輸工具裡用手機看影片、玩遊戲，但不戴耳機、逼同車人「一同追劇」的行為愈來愈多。記者雷光涵/攝影
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不少民眾會在大眾運輸工具裡用手機看影片、玩遊戲，但不戴耳機、逼同車人「一同追劇」的行為愈來愈多。民眾批評運輸公司為方便自己的清潔而大力宣導禁止飲食，卻不在意旅客的感受，推廣寧靜車廂的力道不足。

在雙北生活圈以公車、捷運代步的徐小姐說，平均每兩天就會遇到一位這種人，年輕女生玩手遊、大媽追韓劇、陸劇，阿伯聽廣播，「上班通勤想補眠、下班想放空卻被隔壁逼迫了解劇情，真的很煩。」車上有別的空位就換位。每天從基隆搭客運或火車到台北工作的謝先生說，常遇到不戴耳機的乘客，通常是20歲左右貌似大學生的年輕男生，看影片或打電動都有。

雖然覺得困擾，他們都不曾當面勸說。徐小姐說，一方面是覺得他應該隨身沒帶耳機，另一方面是怕因此與對方爭執，引人側目，被其他乘客偷拍影片上傳在爆料公社「竄紅」。謝先生也說從沒有出聲制止過，很怕遇到用暴力解決事情的人。邱小姐在捷運碰過小女孩用平板電腦玩兒童英文遊戲，整整半個小時，聲音開到滿格。她不敢要求降低音量或戴耳機，怕被她的爸媽說欺負小孩。

蘇小姐說，噪音問題在捷運的廣播及文宣出現頻率極低，比不上禁止飲食的警語，「他們只為自己清理方便，不顧搭乘者的感受。」

交通部官員表示，大眾捷運法、鐵路法對此種行為確實沒有相關罰則。台北捷運表示，一直以來都呼籲旅客輕聲細語，如果旅客看到異常行為如看片沒戴耳機、講電話太大聲等可以善意提醒一下。不想正面衝突的話，可透過車廂通話器或下車直接告知站務人員也是一途，有人會上車勸導。

高鐵公司說，為維護乘車環境品質持續推動「寧靜車廂」，透過車內跑馬燈訊息、餐桌背面資訊等宣導將電子產品設成靜音模式及降低說話音量，販賣推車增加「寧靜場所」標誌牌，希望透過柔性提醒措施，培養旅客優良的搭乘習慣。

高鐵公司強調，列車服務人員若發現旅客有影響他人情況，均會主動勸導，旅客如因其他人的行為而感到不舒適或困擾，可向列車服務人員尋求協助。台鐵表示，旅客可直接打24小時客服專線，客服會通報行控中心派員處理。

捷運列車高鐵
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