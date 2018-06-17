廣告保肝藥 恐讓B肝病毒變活躍

2018-06-17 13:35 聯合晚報 許金川（臺大醫院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）



家長會。

家長：「什麼叫愛的教育？」

老師：「愛打就打，愛罵就罵！」

病人：「如何保肝？」

蒙古大夫：「就是多吃保肝丸！」

教育與醫療還真有異曲同工之妙，似是而非的觀念在醫學上更是普遍，尤其在網路發達的年代。

國人可以說是全世界最喜歡吃藥的民族，這可能跟傳統的醫學論點「有病治病，無病強身」的觀念有關。事實上，用現代醫學的眼光來看，藥與毒是一物的兩面，幾乎所有的藥下肚，都要經過肝臟解毒或腎臟排出。因此，現代國家對藥的管制非常嚴格，一定要經嚴格的動物實驗及人體試驗才能上市，出了問題，也會反應，冤有頭債有主，可以改進或回收，但自己買的、路邊買的或山上摘的，或聽三姑六婆講的，可以強肝解酒、增強免疫的所謂食品、保健食品，就要小心為慎。

例如，以前電視上廣告最多的保肝藥，是想保肝或肝不好的人士的愛好，但事實上，大多數的保肝藥保的肝是傳統醫學的肝，是肝火旺的肝，與現代醫學中會引起肝炎、肝硬化、肝癌的肝是不一樣的，真正目前B、C肝的抗病毒藥，也就是俗語說的特效藥，是不能廣告的，反而是號稱可以增加免疫的保健食品，會調節人體的免疫系統，會讓B肝帶原病人本來處於平衡狀態的B肝病毒與免疫系統失去平衡，或者B肝病毒活躍起來，或者免疫細胞活躍起來，肝指數因而升高，甚至引發猛爆性肝炎。

因此，有病要服用各種藥或不是藥的藥，一定要請教醫師，小心為慎，才是上道。

肝病防治學術基金會最新81期好心肝會刊已出刊，叧本會也發行B肝治療、C肝治療及肝癌對策等小手冊，歡迎來電免費索閱。若您有肝病醫療問題請洽本會免費肝病諮詢專線:0800-000-583或上網查詢肝病相關資訊。