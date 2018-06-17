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好好吃／全食物料裡 皮、殼、籽營養都下肚

2018-06-17 13:32聯合晚報 馮靖惠

食療養生專家王明勇致力將傳統美食健康化，這次他推薦三道料理，讓大家吃得更營養、健康，也更不易發胖。

第一道是「花椰菜月亮蝦餅」，王明勇說，花椰菜是抗氧化模範生，富含花青素，加入蝦餅的餡料，也可以做成蝦丸一物兩吃，不但口感更有層次，也能讓不愛花椰菜的小朋友輕鬆就能攝取葉綠素。

「這道月亮蝦餅最大的特色是，用了整隻帶殼的蝦子。」王明勇說，蝦殼中的甲殼素對身體有許多功效，可以改善消化吸收、幫助血壓的穩定及促進腸道益菌的生長。但蝦殼要直接食用不易，單靠牙齒咀嚼人體無法有效吸收，如果經調理機攪打，分子變小之後，便可以吃到蝦殼中完整的營養。

王明勇說，「全食物」的概念已推廣很久，目的是希望把營養全部吃進去，因此第二道「五星級優格黃金泡菜」，無論泡菜還是醃汁，都充分運用到這個概念。因許多蔬果最營養的部分在皮層，這道黃金泡菜便是利用連皮的紅蘿蔔及南瓜來製作。

特別一提的是，醃汁部分的南瓜，是連籽一起打進去的，能吃到南瓜籽的營養，加上放入了香油，也讓脂溶性的植化素充分發揮作用。

王明勇說，夏季天氣炎熱，容易沒有食慾，吃泡菜可幫助增加食慾，南瓜及紅蘿蔔富含天然橘黃色的β- 胡蘿蔔素，可保護眼睛，對改善皮膚乾燥及保護呼吸道黏膜都非常有幫助。

第三道料理是「低卡優格檸檬塔」，王明勇說，一般的起司檸檬塔一小片就約300大卡左右，相當於一碗白飯，要做出低卡、清爽的檸檬塔，可以利用希臘優格代替傳統的鮮奶油，不但熱量減低，還能增加身體的好菌。糖的使用上，建議將一般精製糖以GI值較低的椰糖取代，或是健康代糖的赤藻糖或寡糖。

另外他還用高膳食纖維的全穀燕麥片當派皮，添加富含中鏈脂肪酸的椰子油，增加口感與香氣，更重要的是有飽足感。

花椰菜月亮蝦餅。 平安文化／提供
花椰菜月亮蝦餅。 平安文化／提供
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花椰菜月亮蝦餅

材料

帶殼蝦子600公克、透抽（花枝）2隻、蛋白2個、蒜仁6顆、鹽1小匙、糖1小匙、胡椒粉少許、青花椰菜1/3顆、香菜梗1小把、越南春捲皮（米紙）數張、香油少許

做法

1.透抽其中一隻切丁，蝦子取一半剝殼後切丁，花椰菜切下最前端的花切成菜末，香菜梗切細末。

2.透抽另一隻抽去軟骨、拿掉墨囊，帶殼蝦子剩下一半切除眼睛前端及長鬚，與蛋白、蒜仁、鹽、糖、胡椒粉放入食物調理機打成像魚漿的質感。如果家裡的食物調理機馬力不夠（2匹馬力以上），食材也可先切過。

3.將花椰菜末加入海鮮漿中，再加入花枝丁、蝦仁丁、香菜梗末拌勻，若是要做成丸子可以加入纖維粉拌勻讓餡料更有稠度。

4.蝦餅泥夾入兩張春捲皮中。

5.起鍋下適量香油，油熱之後再下蝦餅，一面煎熟再翻面煎，煎的過程中可用叉子在蝦餅上面戳一些洞讓它更快熟，最後煎熟後開大火把油逼出來即完成。

低卡優格檸檬塔。 平安文化／提供
低卡優格檸檬塔。 平安文化／提供
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低卡優格檸檬塔

材料

杏仁粉（椰子粉）1碗、消化餅乾（全穀類早餐脆片）1/3碗、液態椰子油50cc、檸檬汁1湯匙、檸檬皮細末少許、無糖優酪乳1000cc、赤藻糖60公克

做法

1.自製希臘優格：無糖優酪乳1000cc加60公克赤藻糖拌勻，濾出水分（乳清蛋白）。

2.消化餅乾或早餐全穀類脆片打至細碎，與椰子油混合，鋪於圓型派盤上壓平、壓實，放入冰箱冷藏，讓它變硬。

3.適量的希臘優格（須濾乾一些）加入適量赤藻糖及切成細檸檬皮混合均勻成為餡料，填入派皮中，放上水果裝飾即完成。

五星級優格黃金泡菜。 平安文化／提供
五星級優格黃金泡菜。 平安文化／提供
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五星級優格黃金泡菜

材料

南瓜1/4顆、紅蘿蔔1根、希臘優格100克、水果醋150cc、香油（亞麻仁籽油或紫蘇油）100cc、蒜仁6顆、糖60公克、高麗菜或大白菜1顆（1公斤）、紅蘿蔔片少許、白芝麻1湯匙、鹽50克

做法

1.南瓜及紅蘿蔔連皮切塊，煎熟或蒸熟，放入食物調理機，加入水果醋、希臘優格、香油、蒜仁、剩的紅蘿蔔皮打成泥狀。

2.高麗菜剝大片、紅蘿蔔（帶皮）切小片，用5%的鹽醃漬約四小時後倒出其中的鹽水，再用水沖洗一遍，擠乾水份備用（快速做法可以燙熱水20秒後過冰水後擠乾水分）。

3.準備一個大的調理盆，一層蔬菜、一層泡菜醬汁往上鋪放，最後撒上白芝麻提味，用手拌勻，可以立即食用，也可以放入冰箱冷藏一晚，讓它更入味。

高麗菜食療食譜
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