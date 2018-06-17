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愛上掏耳朵酥麻感 掏到耳膜長菌絲

2018-06-17 13:26聯合晚報 李樹人

醫師提醒，耳朵千萬不可亂挖。 圖／聯合報系資料照片
醫師提醒，耳朵千萬不可亂挖。 圖／聯合報系資料照片
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挖耳朵不必不求人，對某些人來說，一根棉花棒能帶來極大的愉悅感。不過，醫師提醒，耳朵亂挖、亂掏，一旦使力不當，可能破皮發炎，有些則因掏耳棒不乾淨，以致耳道、耳膜布滿黴菌菌絲，相當恐怖。

50幾多歲的陳先生習慣至傳統理容院剪髮、刮鬍，最後一道手續是理容師幫忙掏耳朵。理容師拿一根細長的掏耳棒伸進耳道，儘管只有幾分鐘，酥麻感覺卻令人難忘。

但過了一陣子，陳先生總覺得耳朵悶悶的，跟人交談時，好像隔了一層東西，聽力變差，有時又覺得耳道發癢，至耳喉鼻科接受檢查，醫師用耳鏡一看，發現裡面居然長滿了白色黴菌菌絲。

「耳朵千萬不可亂挖」國泰醫院耳喉鼻科主治醫師方麗娟說，每次門診都會收治因為掏耳朵而引起耳疾的個案，有人是洗澡後，覺得耳道潮濕，用棉花棒一掏，卻用力不當，造成耳道受傷、發炎。

另外，不少人跟陳先生一樣，花錢找理容師掏耳朵，甚至請所謂的「掏耳專家」來清潔耳朵，在享受酥麻的快感之後，卻因為掏耳棒、掏耳工具未能確實清潔殺菌，以致於感染黴菌。

方麗娟強調，定期清潔耳朵及自行以棉花棒清潔耳道，是國人耳疾預防最常見的兩大迷思。她說，耳道是彎曲的，但棉花棒是直的，如果一用力，就可能破皮，甚至感染發炎。

她還說，耳垢分為乾、濕兩種，如果是乾的，在耳道上常有一些小屑屑，屬於自然新陳代謝，不用去掏去挖，自然會排出耳外。如果耳垢是濕、油、黏的，清潔不易，建議每半年至一年，請耳科醫師清潔耳朵。

至於有人洗澡後覺得耳朵進水、潮濕，就會習慣用棉花棒來擦乾耳道，認為這樣可以避免滋生黴菌。方麗娟指出，除非是頭浸在水中，否則水不會流到耳道中，建議先用毛巾擦乾耳殼，再用吹風機來烘乾耳道就可以。

如果確診為黴菌感染，一般建議使用抗黴菌藥水，直接將藥水滴在耳道內，持續七天就可治癒。由於黴菌感染，容易反覆發作，方麗娟表示，患者療程結束後，最好回診，以確定黴菌清除乾淨。

方麗娟指出，每逢夏天高溫，外耳炎患者就明顯增加。有人是游泳、戲水後自行掏耳，有人則是自覺耳朵癢得厲害，經常以棉花棒掏挖。她提醒民眾，不要自己隨便掏耳朵，當然也不可請非醫師的人掏耳朵，因為耳道相當脆弱，施力不當就可能發炎、疼痛。

至於耳朵癢到受不了，該怎麼辦？方麗娟指出，此時仍不可自己掏耳、挖耳，因為可能是感染黴菌，可能是耳道罹患濕疹，建議就醫，請醫師找出發癢原因，對症下藥。

黴菌
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