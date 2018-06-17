捷運開放喝白開水 你贊成嗎？

2018-06-17 13:19 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 雷光涵 ／台北報導



在捷運車廂裡可以作的事愈來愈多，但如果喝水也開放，贊成的人恐怕不多。 記者雷光涵／攝影 分享 facebook

捷運車廂、站內禁止飲食包括白開水，違者最高罰7500元。曾有民眾在公共政策網路參與平台發文，指出捷運路線愈來愈長，全程禁止喝水，身體健康的人都難以忍受；但也有捷運族反對，認為白開水若不慎灑在車內，可能造成旅客滑倒等危險。

大眾捷運法第50條第一項第9款，若民眾在大眾捷運系統禁止飲食區內飲食會被罰1500元以上、7500元以下罰鍰。依交通部87年的函釋，「喝水」也屬飲食行為。

2010年有立委提案放寬捷運喝水禁令提案，立委意見分歧，修法未通過。贊成解禁的立委認為高鐵、台鐵都能喝水，難道捷運較「高貴」？反對派說高粱、小米酒跟白開水很像，為短短幾分鐘車程，浪費人力在喝水問題，實在划不來。

北捷去年一整年違規飲食被開單處罰的有688件，為違規行為之首，不過相比於捷運一年約7億旅次，違規比例極低。北捷表示，捷運禁止飲食是國際間的驕傲，能維持捷運的乾淨整潔。

北捷說，實務上，對違規喝白開水的人，捷運警察、站務人員皆以勸導取代開單。他們呼籲無論是大人或小孩，只要有特殊需求要飲食，都可下車找站務人員協助。

常搭捷運的劉小姐表示，白開水潑灑在車廂內會讓人滑倒，且腳踩過水漬的腳印，會把車內弄得很髒，看到有些國家的地鐵環境髒亂不堪，都讓她「寧可忍耐口渴」。陳先生則說，如果捷運開放喝水，他也不會喝，就像站內電扶梯宣傳不必靠右站立，他還是習慣靠右站。交通部官員表示，尊重各捷運公司的看法，目前沒有要重新函釋飲食的定義。