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3C噪音日增 求個寧靜車廂有這麼難嗎？

2018-06-17 13:19聯合晚報 記者雷光涵／台北報導

許多人會在捷運、高鐵、台鐵車廂裡玩遊戲、看影片。 記者雷光涵／攝影
許多人會在捷運、高鐵、台鐵車廂裡玩遊戲、看影片。 記者雷光涵／攝影
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不少乘客會在大眾運輸工具裡用手機看影片、玩遊戲，卻不戴耳機，逼同車人「一同追劇」。民眾批評運輸公司為方便清潔，只大力宣導禁止飲食，推廣寧靜車廂的力道卻不足，交通部官員表示，大眾捷運法、鐵路法對此種行為確實沒相關罰則，各運輸公司則表示各有減低3C聲響的辦法。

在雙北生活圈以公車、捷運代步的徐小姐說，平均每兩天就會遇到一位這種人，年輕女生玩手遊、大媽追韓劇、陸劇，阿伯聽廣播，「上班通勤想補眠、下班想放空卻被隔壁逼迫了解劇情，真的很煩。」

每天從基隆搭客運或火車到台北工作的謝先生說，常遇到不戴耳機的乘客影片、打電動，又以20歲左右、貌似大學生的男生居多。邱小姐則曾在捷運碰過小女孩用平板電腦連玩半小時兒童英文遊戲，聲音還開到滿格。

雖然覺得困擾，他們都不曾當面勸說。徐小姐說，她一方面是覺得對方應該沒隨身帶耳機，另方面是怕因此與對方爭執，被其他乘客偷拍上傳在爆料公社「竄紅」；謝先生也說他沒制止過，因為怕遇到用暴力解決事情的人。邱小姐則是怕被對方爸媽說欺負小孩。

「這些人只為自己方便，不顧搭乘者的感受。」蘇小姐說，噪音問題在捷運的廣播及文宣出現頻率極低，比不上禁止飲食的警語，認為相關單位應更加強遏止。

台北捷運表示，一直以來都呼籲旅客輕聲細語，如果旅客看到有人看片沒戴耳機、講電話太大聲等，可以善意提醒，若不想正面衝突，可透過車廂通話器表達，或下車直接告知站務人員，由站務人員上車勸導。

高鐵公司強調，列車服務人員若發現旅客有影響他人情況，均會主動勸導，旅客如因其他人的行為而感到困擾，可向列車服務人員尋求協助。台鐵表示，旅客可直接打24小時客服專線，客服會通報行控中心派員處理。

高鐵公司也指出，為維護乘車環境品質，高鐵持續推動「寧靜車廂」，透過車內跑馬燈訊息、餐桌背面等資訊，宣導旅客將電子產品設成靜音模式、降低說話音量，希望透過柔性提醒措施，培養旅客優良的搭乘習慣。

捷運高鐵列車
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