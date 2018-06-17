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200元買陶板屋禮券以為撿到便宜 結帳時好尷尬

原本研發飛彈的他轉職科技農夫 月收破10萬

2018-06-17 10:19聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

新竹市綠谷沙拉生菜園園長賴文正，經營生菜園有成，但大家所不知的是他曾是飛彈研發人員。賴文正表示，把科技背景運用在水耕蔬菜上，達到科學也安全的種植方式，每月營收可達8至14萬元。

賴文正（53歲）是成大航太所畢業，到中山科學研究院研發雄蜂飛彈，後來轉往電路板及IC設計公司服務。8年前，他想吃一口現摘無化學農藥的草莓，他買書「化學分子世界導覽」研究如何種出好的蔬果。

開車至香山五福路上山坡地，可見興建溫網式菜圃，即為賴文正的生菜園。他透過「水耕」方式種植數10種溫室水耕生菜，園內綠意盎然。

「在冬天要種菜很簡單，可是在夏天要產出質量好、且量多就得靠技術。」賴文正表示，相較夏天冬天天氣穩定，夏季颱風多，若農田遇雨若無法排水，農作泡在深水，植根無法呼吸，遇陽光就會凋萎，但水耕蔬菜運用科技控制水流量，以淺水種植，並設置在溫室內，循環的流水只維持蔬菜根部濕潤，植物根部能夠呼吸空氣、吸收水中養分。

賴文正說，他將科技結合農業，利用水循環原理，減少病蟲害，且不使用農藥和除草劑，讓他的綠谷生菜園每株蔬菜都可以生食，蔬菜長得翠綠飽滿，也成為北部地區法國菜與大飯店的重要生菜供應商。

新竹市綠谷沙拉生菜園園長賴文正將生菜美化包裝，送禮自用兩相宜。記者郭宣彣／攝影
新竹市綠谷沙拉生菜園園長賴文正將生菜美化包裝，送禮自用兩相宜。記者郭宣彣／攝影
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賴文正曾是研發過飛彈的科技農夫，現在成了生菜達人。記者郭宣彣／攝影
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