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資源回收要成效 學者：產品設計源頭下手

2018-06-17 10:17中央社 台北17日電

政府力推循環經濟，但有媒體報導民眾努力做的資源回收最後都進焚化爐，新興科技媒體中心指出，要讓資源回收達到成效，在產品設計時就應考量到循環經濟。

台灣的高資源回收率曾被外媒撰文稱讚是「垃圾處理天才」，但近日卻有媒體報導，民眾分類的資源回收都進了焚化爐燃燒，使得民眾質疑長久以來努力做的資源回收都是白工。

回收物為什麼會進入焚化爐，新興科技媒體中心邀集國內學者分析並發新聞稿，台灣大學環境工程學研究所教授馬鴻文及台灣大學環境工程學研究所環境系統分析研究室指出，主要原因有二，一是回收物常附著顏料與添加劑，無法直接再利用，二則是回收物須耗費人力進行清洗等程序、增加回收處理的成本，回收業者接收意願不高。

政府近年全力倡導循環經濟且強調資源再利用，要讓資源回收有效達到循環經濟，亞洲大學經營管理學系助理教授林國義建議，從產品設計之初就必須考慮循環經濟及二次料產品設計的問題，才能增加資源再利用的機會。

林國義指出，資源回收指的就是所謂的「二次料市場」的投資報酬率，當二次料市場價值超過廢棄物處理成本與綠色設計成本，清潔隊、回收廠才有誘因進行回收。

林國義也提醒，若因為各種回收阻礙，就將廢棄物全部放入焚化爐，恐造成嚴重的空氣汙染，若塑膠含氯燃燒時甚至會產生有毒戴奧辛，恐損害民眾健康、影響下一代。

焚化爐環保
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