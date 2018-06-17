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視障明眼共融划龍舟 教練出招全隊閉眼划

2018-06-17 10:17中央社 台北17日電

就算眼睛看不到，也能划龍舟。10名視障者和12名明眼人組隊參加龍舟賽，全隊「閉眼划船」，靠觸覺和聽覺動作一致划向目標。雖未獲獎，但眾人齊心、彼此同理是最大收穫。

今年台北國際龍舟錦標賽共有200多組參賽隊伍，其中一隊「伊甸視障ＸTMAN鐵人龍舟隊」相當特別，由10名視障者搭配12名明眼人，是參賽隊伍中唯一的視障團隊。他們速度雖不比別人快，但動作整齊劃一，成為河道上亮眼的一隊。

25歲林天寶眼睛從國二開始出狀況，醫生診斷是視神經問題，視力會逐漸下降，現在已弱視，距離稍遠的物體只能看到模糊的形體，沒辦法看清楚。平常會打籃球、跑步運動，只透過電視看體育賽事，從來沒有划過龍舟。

林天寶受訪時表示，教練告訴他們，划龍舟是很視覺的運動賽事，通常是對照著別人的動作一起下槳，動作一致，船才划得快。但視障者沒辦法看，教練就用聲音來引導，且讓同隊的明眼人都閉上眼睛，一律只靠觸覺和聽覺來感受彼此，調整身體的節奏。

教練「小明」是第一次帶視障隊伍，也是很大的挑戰。小明說，過去較少接觸視障者，透過這次活動更了解，只要活動設計得宜、用不同的方式引導、給予適當的支持，視障者也能和明眼人做一樣的事情。

小明說，划龍舟是一個團隊的競賽，同一隊伍中，有視障者，也有明眼人。視障者必須靠觸覺和聽覺理解指令，但他們空間辨識感很強，動作比起明眼人還要標準；明眼人則容易被固有的視覺侷限，彼此動作可能就無法齊一。

當教練要求明眼隊員把眼睛閉上後，徹底感受視障參賽者的感受，並學著辨識槳觸及龍舟的觸感和聲音，彼此動作搭配就漸趨流暢。

和視障者一起划龍舟的Tman鐵人協會志工陳姵君受訪表示，當明眼人把眼睛閉起來划船時，才體會到「原來這就是是視障者坐在龍舟上的感覺」，船身隨著水波搖搖晃晃，不管是明眼人或視障者都要試著降低環境的不確定性，會更有同理心，設身處地了解視障者需要的協助。

陳姵君說，以前總認為跟視障者相處可能很難，怕不小心傷害到對方，也不知道怎麼幫助他們；但實際相處才知道，並沒有這麼困難，只要自然互動，或多一些詢問：「需要幫忙嗎？」能打破自我的設限。

談到參加龍舟比賽的最大收穫，林天寶說，可以跟不同年紀、視障者和明眼人們一起共同完成一件事情，成就感非常大。他過去從來沒有划過龍舟，但事實證明，弱視不是阻礙，只要有適當的引導，視障者也能做到。

視障划龍舟龍舟賽
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