屏東、台東大雨特報 輕颱凱米將成溫帶氣旋

2018-06-17 08:27 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



中央氣象局今天清晨發布大雨特報，表示受西南氣流影響，今天屏東及台東地區（含綠島、蘭嶼）有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨及強陣風。