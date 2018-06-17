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屏東、台東大雨特報 輕颱凱米將成溫帶氣旋

2018-06-17 08:27聯合報 記者雷光涵╱即時報導

中央氣象局今天清晨發布大雨特報，表示受西南氣流影響，今天屏東及台東地區（含綠島、蘭嶼）有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨及強陣風。

至於輕度颱風凱米凌晨2時的中心位置位於北緯 27.40 度、東經 132.30 度，以每小時12公里速度，向東北進行。氣象局預測12 小時以後，會變為溫帶氣旋。

中央氣象局對台東、屏東發布大雨特報。圖/擷自中央氣象局官網
中央氣象局對台東、屏東發布大雨特報。圖/擷自中央氣象局官網
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氣象局蘭嶼西南氣流
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