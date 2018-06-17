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MLB／陳偉殷對金鶯投完5局 4:2領先勝投候選

今明小心豪大雨 周五高溫上看35度

2018-06-17 04:56聯合報 記者董俞佳╱即時報導

今明兩天受滯留鋒面跟西南氣流影響，各地普遍都有下雨機會，氣象局預報員林伯東表示，尤其南部、台東地區有局部豪雨、大雨發生機會，東部以北、宜花地區也要特別注意，大致來說，全台雨勢都頗明顯；周二過後，鋒面逐漸遠離、西南風也逐漸減弱，天氣逐漸轉好；溫度方面，這幾天受下雨影響，白天高溫約廿六到卅度之間，算是舒適的溫度，周五、周六各地高溫回到卅三度、卅四度，有些地方不排除到卅五度。

氣象局表示，周一端午節受到滯留鋒面及西南氣流影響，各地天氣不穩定，易有陣雨或雷雨，局部地區不排除有大雨或豪雨發生的機率，這段期間，外出要攜帶雨具，另外，低窪地區慎防積水，也呼籲這段期間避免前往山區、溪邊、海邊活動；另外，適逢大潮，也請沿海地區的民眾注意潮位的變化。

19日開始至21日，鋒面逐漸北抬遠離台灣，西南氣流減弱，各地天氣將逐漸轉為穩定，轉變過程中各地雨勢趨緩，降雨範圍逐漸縮小，到了22日、23日各地將回復到較為夏季的天氣型態，以午後有局部短暫雷陣雨為主，除此之外，中南部沿海地區在清晨及夜晚因為西南風與海陸風輻合，可能有零星對流發展造成降雨；氣溫方面，隨著降雨逐漸緩和，高溫又將回升至33至35度上下。

另外氣象局提醒，台灣處在一個大的低壓帶環境內，時常有低壓系統突然發展，其發展及位置將會影響到降雨的強度、分布、降雨空檔的長短等等，這部分仍具不確定性，提醒大家多留意氣象局所發布的最新氣象資訊。

海上狀況方面，氣象局表示，滯留鋒面及西南氣流影響下使得未來一周台灣附近海面風強浪大，當強對流影響時天氣會更不穩定，提醒海上作業或海邊活動請多注意安全。

今明仍要小心豪大雨。圖／本報資料照片
今明仍要小心豪大雨。圖／本報資料照片
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圖／中央氣象局
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氣象局西南氣流
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