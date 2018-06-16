鼓勵生育！有孩子的學貸族 八月起緩繳本金

2018-06-16 23:59 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ／台北報導



教育部鼓勵生育，擬放寬有孩子的學貸族，在最小子女讀國小前，都可緩繳貸款本金。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

經濟不景氣，近五年平均每年逾卅萬名高中及大專生申請就學貸款，大學一畢業，很多月薪才兩萬多元，卻已背了幾十萬元債，不敢結婚生子。為鼓勵生育、紓解學貸族負擔，教育部研議修正學貸辦法，預定八月起，有孩子的學貸族，在最小子女讀國小前，都可緩繳貸款本金，且緩繳期間利息由政府負擔。

勞動部統計，去年國內大學畢業社會新鮮人平均起薪約廿八點四Ｋ，只比兩千年略增。不少學貸族說，「連自己都養不起，更別說養小孩」，甚至有人靠阿公積存多年的老農津貼付清貸款，即使育兒期能緩繳本金，仍無助鼓勵生育，政府根本解決低薪問題才有效；但想生子或已生者，仍肯定新制，延緩幾年還款，能稍解經濟壓力。

教育部規定，家庭年所得一二○萬元以下，或家中有兩人以上就讀高中以上學校，才可申請就學貸款，在學期間不用還本金，家庭年收入一一四萬元以下者，由主管機關負擔利息；年收一一四萬至一二○萬元者，由主管機關及借款者各負擔一半利息。

教育部統計，在一百學年以前，每年都有逾四十萬名學生申請學貸。之後隨著少子化，逐年減為一○五學年的廿八萬多人、共申貸二一四億元。

教育部高教司副司長朱俊彰指出，目前規定，畢業一年後才開始還學貸本金，利率只有百分之一點一五，若貸款四年分八年還款，一般私校生每月約還四千元。

朱俊彰說，為協助弱勢生減輕負擔，教育部已陸續推動低收入戶、中低收入戶、月入未達三萬元者可緩繳本金，最多緩繳四年；若收入沒改善，還可延長還款年限，由八年延長為十六年，等於畢業廿一年後還完即可。

朱俊彰說，教育部最近邀大學及銀行代表會商，看還能減輕學貸族哪些負擔。有學校反映，很多學貸族擔心育兒加重負擔，更不敢生小孩；另配合行政院推動「生生不息方案」，鼓勵生育，教育部最近預告「高級中等以上學校學生就學貸款辦法」修正草案，放寬學貸族為撫育尚未就讀國小的幼兒，得申請緩繳本金，至最小子女讀國小為止。

有三個小孩的朱俊彰說，若每月暫緩還款四千元，至少一個孩子的奶粉、尿布錢就有了，不無小補。當然，不可能只靠緩繳學貸本金就能有效鼓勵生育，還需搭配育兒津貼等政府其他措施。