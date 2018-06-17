學貸族怨低薪 延緩還款無助催生

近年來平均每年逾30萬名學生申請就學貸款，開學前夕承辦銀行就大排長龍。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

教育部擬放寬申請就學貸款者，在最小孩子讀國小前，可緩繳本金。不少學貸族說，畢業起薪才廿幾Ｋ，連自己都養不起，即使育兒期能緩繳貸款本金，仍無助鼓勵生育，政府解決低薪問題才能治本；但想結婚生子者，仍肯定新制。

解決低薪 才能鼓勵多育兒

大學畢業三年的洪小姐說，她共申貸四十萬元，畢業後月薪不到卅Ｋ，房租、生活費已花去大半薪水，要還學貸都很辛苦，若有了孩子，開銷更多，根本不敢想，只有調漲薪水，讓年輕人真能存到錢，鼓勵生育才能見效。

阿公老農津貼 幫她還學貸

南部私立大學畢業的陳小姐，也是貸款約四十萬，每月要還四千元，她畢業後好不容易找到工作，月入才廿三Ｋ，年邁阿公可憐她這個長孫，用多年存下的老農津貼幫她一次還清貸款。她說，班上三分之一同學貸款，如今都已卅出頭，很少人結婚，即使有能力還學貸，也養不起小孩。

就讀私立五專、大學、碩士班共貸款十一年的賴小姐，每月要還款七千多元，她較幸運，第一分工作月薪四萬五，但因兩個妹妹都在念書，父母則是退休或家管，她要補貼家用，每月只能花一萬元。她說，育兒期晚幾年還款，本意很好，「但完全無法鼓勵我生小孩」。

夫妻分擔家計 他肯定新制

貸款四十多萬的吳姓民眾也說，她每月兼兩份差，月入才達四十Ｋ，為減少房租壓力，她到新竹工作，才勉強維持生活。育嬰可緩繳學貸本金，她認為不成誘因，尤其孩子進小學後正要花大錢，到時還款恐怕雪上加霜。

剛畢業的陳姓社會新鮮人肯定新制，他認為，先成家再立業也不錯，夫妻兩人一起分擔家計，等薪水比較高、孩子進小學才還款，相信能更快還完。