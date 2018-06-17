台北龍舟賽 全台最盛大

記者林澔一／攝影 分享 facebook

昨天端午連假第一天，北部雨勢減緩，全國規模最大的台北國際龍舟錦標賽，在大佳河濱公園登場。今年共224隊、6千人參賽，選手無不使出渾身解數，用力划槳，盼能拔得頭籌。