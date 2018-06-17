端午連假 南部台東仍要防豪雨

宜蘭通往梨山的中橫公路宜蘭支線昨天坍方落石，交通雙向阻斷，公路總局第四區養護工程處獨立山工務段搶通。 圖／公路總局提供 分享 facebook

昨天端午連假首日，鐵公路交通狀況多，今天連假第二天各地下雨機率高，高公局預估南下、北上國道都會出現車潮，國五上午七時到中午十二時，南港系統、石碇、坪林南下實施高乘載；下午二時到晚上九時，改為蘇澳、羅東、宜蘭到頭城實施北上高乘載管制。

高公局今天也將針對幾個交流道密集路段，實施廿四小時封閉管制，包括國一平鎮系統、埔鹽系統南下路口，與國一虎尾交流道、埔鹽系統、國三竹南交流道。

至於天氣，氣象局預報員林伯東表示，今明兩天受滯留鋒面跟西南氣流影響，各地普遍都有下雨機會，尤其南部、台東有局部豪、大雨發生機會，東部以北、宜花地區也要特別注意；周二過後，鋒面逐漸遠離、西南風也漸減弱，天氣逐漸轉好。

端午過節返鄉潮 昨天是端午節連假第一天，民眾在松山機場準備搭機返鄉過節。 記者徐兆玄／攝影 分享 facebook

國道三號木柵北上昨上午發生九車連環車禍，車流一度回堵九公里；台鐵則因北湖站轉轍器故障，影響十六班列車，其中一列往花蓮普悠瑪誤點六十九分鐘，影響民眾返鄉行程及遊興。

國五北上四十三到四十五公里處，昨天上午則出現流浪狗亂竄，坪林行控中心和國道警察緊急封閉雙向車道，再由宜蘭縣動植物防疫所人員以吹箭麻醉狗兒，將牠帶離，十分鐘後狀況解除。

宜蘭通往梨山的中橫公路宜蘭支線（台七甲線），在大同鄉路段昨下午也因坍方落石，阻斷雙向交通，晚間才搶通。