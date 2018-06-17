看護難找 試試共享模式

分享 facebook

避免民眾住院請不到看護、也希望降低家庭負擔，衛福部提出「共享看護」的概念，推動「住院友善照顧醫院」，選定部分病房推動看護一對多照顧模式，讓收費從每天二千多元降至一千元，幫家屬省錢，也把關看護照顧品質。

衛福部照護司長蔡淑鳳表示，家人倒下，最常見的照顧問題就是「沒錢」、「沒人」，目前廿四小時看護平均一天兩千四百元，若患者住院超過一個月，天天聘雇，一個月就得花七萬兩千元，若難以負擔，就只能辭職照顧。

另外，看護工時經常是廿四小時，連續上班，也讓人擔心照顧品質。住台南的李先生為父親請看護，但看護照顧一整天，晚上睡著了就叫不起來，他抱怨花大錢找看護，卻得不到優質的照顧效果。

蔡淑鳳表示，目前全台已有卅四家醫院加入住院友善照顧醫院，由醫院協助家屬尋找看護，且肩負把關「看護品質」的責任，提供教育訓練、定期評鑑等，若工時太長導致照顧品質不佳，醫院必須協助監督。

衛福部半年前開始試辦此計畫，醫院發展出三種模式，由醫院自行聘雇專職看護、與仲介公司合作或與看護個體戶合作；醫院再依照患者需求，媒合看護，運用「共享」概念，讓一名看護同時照顧多位病患。

分享 facebook

舉例來說，目前經過試辦，最好的模式是四位患者共同聘雇兩位看護，一位看護上班十二小時，兩人分別負責日晚班。如此每位患者家屬每天付出一千二百元，兩名看護的收入仍是一天二千四百元，但看護一天只需工作十二小時，只是原本一對一的看護工作，變成一對四。

如此降低看護工時、家屬負擔也減輕。但蔡淑鳳強調，共同聘雇並非增加看護工作負擔，醫院會評估患者情況，不可能一次讓看護同時照顧多位重症患者。目前共聘制度由非處理急重症的地區醫院為優先，未來會積極讓更多醫院加入。