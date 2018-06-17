耐心有經驗 高齡看護搶手

醫院看護短缺，愈來愈多人住院想請看護，卻無法馬上請到。 記者林俊良／攝影 分享 facebook

醫院看護缺工，過去要找「台灣阿姨」，仲介會強調：「要等很久喔，現在只有大陸阿姨。」如今連大陸阿姨也不好找，越南籍、印尼籍看護也投入市場。張先生好不容易請到越南籍看護，他很感謝，認為能把爸爸照顧好就行了。

醫院看護不好找，六十歲的看護「阿滿」認為，外籍看護及陸配國家變有錢也是因素，台灣年輕人也不可能做看護，像她這種中老年婦女，「無牽無掛」才做得下去。

從事看護十多年，年近六旬的看護「阿玉」說，看護要為患者把屎把尿、翻身和抱上下床又是重體力的工作，一接班通常得在醫院住上十天八天，年輕人要照顧小孩怎麼做？有些年輕人每個月需要付高額貸款，才來當看護，但真的不多。

看護曾阿姨今年七十歲了，上周還裝心臟支架，但在家休養不到四天，陳姓看護仲介就拜託她到台北榮總照顧一名八十三歲老阿婆，而且還是夜班。曾阿姨的女兒極力阻止，但是經不起仲介一再拜託，本月初又答應到衛福部桃園醫院照顧另一位七十七歲阿公，而且也是大夜班。

「有些年長病人難照顧又難溝通，年輕看護常待不住，或不斷被換掉，只好找年齡相仿、講閩南語又聊得來的，幫忙支援。」陳姓仲介說，手邊有十多位高齡看護都很搶手，除了能力和經驗，家屬更重視看護能和病患溝通，以及足夠的耐心，反而不太介意體力可能不夠，因為家人和護理師會幫忙。

曾阿姨說，純粹因為想有點事做才在病後上工，重點是評估家屬可以和自己配合才接。她曾照顧過一名脾氣倔強的九旬本省阿公，每一次清理大小便、沐浴梳洗和灌食，都是高難度挑戰，還要忍受謾罵，前後共十幾名看護和她都受不了而離去，家屬加薪五成才終於找到合適人選。