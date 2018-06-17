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高齡化+少子化 醫院看護 缺工嚴重

2018-06-17 00:28聯合報 記者鄧桂芬張宏業／台北報導

老病人愈來愈多，而子女能自己完全照顧的人變少，看護愈來愈難找。 記者張宏業／攝影
老病人愈來愈多，而子女能自己完全照顧的人變少，看護愈來愈難找。 記者張宏業／攝影
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張先生的父親最近因發燒住進北部某醫學中心，在急診留置觀察，身為獨子的他在急診照顧三天，遲遲等不到病床，身心負荷已達極限。張先生想請看護替手，本以為一通電話就能解決問題，沒想到派案的看護中心說：前面已有十五人登記，現在派不出人來。

不只張先生，愈來愈多人住院要請看護，卻無法立刻請到，北部大醫院看護缺工狀況尤其嚴重。家住台北市的吳先生也表示，老父送醫急診四天，完全找不到看護，家人工作與照顧兩頭燒，瀕臨崩潰，讓他完全理解為什麼會發生照顧者殺人或自殺事件。

中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧觀察，嬰兒潮世代步入高齡，隨少子化，各行各業大搶人，連醫院看護也是，導致民眾等待看護期拉長。一名有廿一年資歷的看護公司主管表示，醫院看護難找，最大原因應是老病人愈來愈多，而子女能自己完全照顧的人變少。

醫院看護也是照顧服務員，在醫院端從事照顧工作者稱「醫院看護」，在長照端者則被稱為「照服員」。但醫院看護通常與看護公司簽約，再派到醫院或家庭，以十二或廿四小時為一班照顧病人，目前廿四小時收費二千二百元到二千五百元不等，視工作地點在急診或是一般病房而不同。

急診壅塞等不到住院病床，家屬想為急診患者請看護，卻也無法馬上請到。圖為台大醫院急...
急診壅塞等不到住院病床，家屬想為急診患者請看護，卻也無法馬上請到。圖為台大醫院急診室的說明。 記者張宏業／攝影
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衛福部統計，至一○五年底，全國急、慢性一般病床數共九萬七二一三床，而一○六年看護共一萬零六八六人。陳景寧說，雖然不會全住滿，但對比一萬多名醫院看護人力，顯然供需吃緊。

陳景寧指出，觀察全台的醫療院所，除非醫院和二到三家以上的看護公司簽約派遣人力，有的醫院不負責看護的媒合，有需求的民眾必須要自己想辦法。

以上述張先生為例，醫院簽約的看護公司派不出人，並指現在端午節假期，很多人休假。他只好到處找朋友幫忙，好不容易請到一位越南籍看護，還好對方國語說得不錯，也有照顧經驗，張先生總算稍微能喘口氣。

台北榮總護理部主任王桂芸說，即便沒有看護幫忙，護理師還是會照顧患者，但若有看護協助病人翻身或下床，病人就不會不斷按鈴找護理師。萬芳醫院社區副院長高靖秋說，若病人沒有看護或家屬陪病，簡單的照顧工作得全由護理人員執行，若人手不足，對護理人員是另一項負擔。

看護照服員長照高齡化少子化
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