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地中海飲食後 北歐飲食成為營養師新寵

2018-06-16 22:54聯合報 記者魏忻忻╱即時報導

繼地中海飲食之後，有一種飲食再度受營養師推崇，並且得到世界衛生組織的支持，那就是「北歐飲食」。明天出刊的元氣周報，將介紹來自斯堪的納維亞半島的農產品，包括草本植物、魚類、根莖類、漿果和全穀物。這個地區居民的健康狀態，遠超過美國和英國。

最令營養師興奮的是，北歐飲食著重在以蔬菜組成的膳食計畫，而不是把蔬菜添加到肉類飲食裡。北歐人也學會吃季節性的食材，這類產品往往更新鮮，添加劑更少。

對於生活在「食物沙漠」的低收入美國人來說，吃得「乾淨」是困難的，而魚類更是處在高端價格的產品。然而營養學家表示，北歐飲食中，主要蔬菜如花椰菜和結球甘藍（高麗菜）通常價格實惠，魚類罐頭的選擇很多，冷凍漿果也是。

●什麼是北歐飲食？

以北歐地區為基礎，著重冬季蔬菜、淡水魚和漿果。你必須從蔬菜中獲得大部分的卡路里，然後再加入其他東西的適度攝取，例如蛋、肉或魚。食物金字塔的最底端是綠葉蔬菜、豆類，往上一層是全穀物和健康脂肪，接下來是海鮮、家禽、雞蛋、起司和優格，最頂端是肉類和甜食。

偶爾可以來點葡萄酒，並鼓勵大量飲水。

●和地中海飲食有何不同？

這兩種飲食非常相似，都著重大量的蔬菜水果、豆類、全穀物和優質脂肪。最明顯的區別在於，橄欖油是地中海飲食的核心，而菜籽油（芥花油）則是北歐飲食的核心。這兩種油脂各有優缺點，橄欖油含更多抗氧化劑，但也有較多的飽和脂肪。

「就像橄欖油一樣，菜籽油的單元不飽和脂肪含量高，但它的多元不飽和脂肪比橄欖油多。」營養學博士說。「橄欖油有高抗氧化能力，所以

即使你想嘗試北歐飲食，也不要放棄橄欖油。」重要的是烹調用油的選擇，菜籽油的發煙點比橄欖油高，所以當你要進行高溫烹調時，請使用菜籽油，避免自由基和有毒化合物的產生。」

這兩個飲食法另一個差異是，北歐食物的生長必須適應寒冷氣候，所以相較於地中海飲食，羽衣甘藍、結球甘藍、抱子甘藍和根莖類食物，遠遠多過番茄和甜椒。

想知道如何在現有飲食中融入北歐飲食？歡迎明天打開元氣周報。　

繼地中海飲食之後，有一種飲食再度受營養師推崇，並且得到世界衛生組織的支持，那就是...
繼地中海飲食之後，有一種飲食再度受營養師推崇，並且得到世界衛生組織的支持，那就是「北歐飲食」。著重冬季蔬菜、淡水魚和漿果，建議從蔬菜中獲得大部分的卡路里，然後再加入其他東西的適度攝取，例如蛋、肉或魚。 圖/123RF
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橄欖油脂肪
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