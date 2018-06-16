醫院看護請不到 子女工作照顧兩頭燒頻臨崩潰

2018-06-16 22:47 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



張先生的父親最近因發燒住進北部某醫學中心，在急診留置觀察，身為獨子的他在急診照顧三天，遲遲等不到病床，身心負荷已達極限。張先生想請看護替手，本以為一通電話就能解決問題，沒想到派案的看護中心說：前面已有十五人登記，現在派不出人來。

家住台北市的吳先生表示，老父送醫急診四天，也完全找不到看護，家人竭力照顧，但工作與照顧兩頭燒，頻臨崩潰，讓他完全理解為何會發生照顧殺人或自殺事件。

一名有廿一年資歷的看護公司主管表示，醫院看護難找，最大原因應是老病人愈來愈多，而子女能自己完全照顧的人變少。

醫院看護也是照顧服務員，在醫院端從事照顧工作者稱「醫院看護」，在長照端者則被稱為「照服員」。衛福部照護司自105年6月起監控醫院看護人數，106年看護共10686人。

協助推動「住院友善照護醫院」認證及輔導的中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，衛福部105年底急慢性一般病床數共97213床，雖然不會全住滿，但對比一萬多名醫院看護人力，顯然供需吃緊。

她指出，觀察全台醫療院所，除非醫院和二到三家以上的看護公司簽約派遣人力，有的醫院不負責看護媒合，民眾有所需，必須自己想辦法。年輕人口流失的高齡偏鄉，看護更不好找，因為福利沒都市好，看護當然流往都市。

醫院看護不好找，六十歲的看護阿滿（化名）認為，外籍看護及陸配國家變有錢也是因素，台灣年輕人也不可能做看護，像她這種中老年婦女，「無牽無掛」才做得下去。她也強調，自己不是了錢才做看護，是覺得老人不能用「顧」的，要用「陪」的，她願意陪老人說說話。

台北榮總護理部主任王桂芸說，有的病人未請看護，可能是負不起，但即便沒有看護幫忙，護理師還是會照顧，但若有看護協助病人翻身或下床，病人就不會不斷按鈴找護理師。萬芳醫院社區副院長高靖秋說，若病人沒有看護或家屬陪病，簡單的照顧工作得全由護理人員執行，若人手不足，對護理人員是另一項負擔。