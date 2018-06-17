準點才稀奇 「敗興專家」台鐵甩不掉的連假魔咒

每到重要節日，台鐵似乎總有甩不開的連假魔咒。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

每到重要節日，肩負全台鐵路交通運輸重任的台鐵，似乎總有甩不開的連假魔咒。細數台鐵連假期間的疏運狀況，從人禍到天災，可說不勝枚舉，連假誤點機率幾近百分百。光是近5年來，從春節、228到清明連假、中秋節等大小疏運狀況不停，這也是為什麼過去交通部自許為「美好生活的連結者」，卻被反批為根本是「美好假期的終結者」的原因。

地震、轉轍器故障 今端午連假誤點影響近5千人

昨端午連假首日，台鐵凌晨先是因為宜蘭地震影響行駛，約延誤300多名乘客之外，昨上午新竹北湖站又因轉轍器故障，導致一列開往花東的普悠瑪列車以及後續列車都有延誤狀況，影響近5千人。

不只今年端午疏運狀況多，去年端午連假期間，台鐵也在12小時內發生2死1傷事故，包括2名行人闖越鐵軌遭撞死，1名腳踏車騎士在平交道跌倒被撞傷，誤點影響9420位旅客。

去年端午連假第二天，自強號北上列車在桃園埔心到中壢站途中，輾斃闖越鐵道路人，列車被迫停駛。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

2014年228連假 史上最大電車線斷線事故

除此之外，讓人印象深刻的還有，2014年，台鐵2月28日連假首日就發生史上最大電車線斷線事故。當天上午一列太魯閣號因為集電弓扯斷電車線，導致中壢、埔心間，西正線軌道失去電力，不過當時駕駛沒發覺異樣，待列車開至中壢站時，已經有長達4公里的電車線，和30支三角架，全被扯壞，災情慘重，經過24小時才搶修恢復。

2014年228連假首日，一列太魯閣號因集電弓扯斷電車線，駕駛沒立刻發覺異樣，長達4公里的電車線，和30支三角架全被扯壞，經過24小時才搶修恢復。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

由於意外發生在連假第一天，近6萬名準備返鄉及出遊的民眾行程全泡湯，118輛列車累積延誤時間高達了5026分鐘。那年交通部喊出希望交通部不只是運輸單位，而是能成「美好生活的連結者」的口號，這下子也被立委狠批是「根本是美好假期的終結者」，交通部跟台鐵也被罵到臭頭。

2014年228連假首日，台鐵發生史上最大電車線斷線事故，全台大誤點，中壢站更因此關閉月台的電子看板，改人工播報，不少遊客氣炸。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

連假魔咒繼續發威。隔年2015年清明節連假收假時，狀況再度不斷，不只一班從屏東開往七堵的自強號列車，因為機械故障停駛，導致600名旅客受影響，被延誤將近1個小時，甚至當年清明假期列車平均延誤10到20分鐘，還有少數誤點超過40分鐘，讓不少要趕回工作崗位的乘客抱怨連連。

中秋遇杜鵑 雙鐵停開返鄉難

沒想到，那年更強的魔咒還在後頭。每年中秋節疏運都是交通單位僅次於春節疏運的重頭戲，莫不繃緊神經。9月28日大批民眾準備回家過中秋節，卻碰上杜鵑颱風襲台，台鐵跟高鐵雙雙停開，陸上交通大亂，那年的中秋節返鄉路特別遙遠、曲折，徹夜守在車站的台鐵人員也過了一個難忘的中秋節。

2015年杜鵑亂中秋，台鐵因電車線多處受損，西部對號列車、東部幹線對號列車全停駛。台北車站候車室裡，許多民眾趁機補眠。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

連假誤點太頻繁 被戲稱「正常能量釋放」

至於每年春節疏運期間，台鐵雖然一再保證「班班準點到開」，但是也被乘客批評，不少列車行駛至中南部後，幾乎班班誤點。不過，比起過去幾次連假，天災或人禍導致動輒一、兩個小時起跳的誤點，只能說是小case，不僅被戲稱只是台鐵「正常能量釋放」，也被嘲諷台鐵誤點是假期的「配合演出」，旅客跟台鐵都只希望連假魔咒別再應驗。