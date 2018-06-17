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不喝水3原因 突破長輩心房

2018-06-17 06:32聯合報 記者蔡維斌／報導

圖／123RF
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多喝水才是健康的嗎？老人家到底要不要多喝水呢？長者不愛喝水，怎麼辦？為什麼長輩不愛喝水呢？無論照顧年邁雙親的居家照顧者，或長照養護機構的護理員與照服員，常碰到長者不愛喝水，束手無策。老人該不該多喝水，喝少了影響身體又該怎麼辦？

口渴才喝水 往往緩不濟急

雲林縣虎尾鎮若瑟醫院副院長也是泌尿科主治醫師黃啟彬提醒，一般除有心臟衰竭、腎功能問題，或需遵醫囑限制攝取水分之外，健康老人還是要適當補充水分。

正確喝水是健康生活的基礎，黃醫師說，日常飲水量充足與否，會大大影響人體老化速度，尤其年長者，若長期飲水不足，身體長期處於慢性脫水狀態，發生便祕、泌尿道感染、膀胱炎、腎臟或心血管疾病，以及莫名發燒的風險也會大增。

黃醫師說，人體有調節水分的功能，但隨年齡增長，中樞神經對口渴缺水的敏感度降低，口渴的感覺不明顯，就認為自己不需要喝水。然而，那並非真的不用喝水，若等到有口渴感覺時才補充水分，往往是緩不濟急了，所以「不口渴也得喝」。

無味、頻尿、嗆咳 拒喝水三原因

通常長者不愛喝水常見原因有三：

1.白開水無色無味，沒味覺刺激，不吸引人。

2.多數長者擔心多喝水會頻尿，怕夜跑廁所，睡不安眠，所以寧可不喝了。

3.最常見也是最危險的是老人吞嚥功能退化，喝水容易嗆咳，也是不愛喝水的原因。

針對老人不愛喝水的原因，黃啟彬建議民眾嘗試下列方式幫忙改善， 首先可詢問並配合長輩喜好，調整給水時選用的容器及飲品溫度與口感。

容器、溫度 掌握長輩喜好

例如，選用老人家偏愛或對其有特殊意義的慣用容器；掌握喜歡的溫度，提供熱茶、熱湯或冷飲；口感方面，可藉由天然食物的味道來刺激味蕾，像果汁、檸檬水、蜂蜜水等，且要注意調整湯飲品的濃稠度和變化。

至於老人家最擔心的晚上跑廁所，黃啟彬說，日常適當補充水分，尿液是淡黃色；白天若一天排尿超過八次，且晚上還要起床如廁，醫學上定義為頻尿，建議就醫檢查尿流量、排尿速度，甚至進一步檢查攝護腺是否肥大或其他泌尿問題。

65歲以上長者多數有夜尿問題，如起床如廁一次，不影響睡眠則無需理會，有影響建議就醫，不少人可靠藥物輔助，減少夜尿困擾。對於中風或行動不便者，建議不必等尿急，養成1到2小時排尿的習慣，以免漏尿或影響身體水分。

老人吃重鹹 更應適度補水

中國醫藥大學北港附設醫院營養師楊雅婷提醒，老人喝水最好少量多次並集中白天喝，且要經常提醒不喝水會造成哪些毛病，睡前更要避免喝茶、咖啡、酒等具利尿效果的飲品。

一般建議一天喝水量要2000cc，老人需要那麼多嗎？楊雅婷說，每日建議的水分攝取量，包含了飲品、湯品所含的水量，老人不愛喝白開水，可在正餐飲食搭配飲品，例如早餐配牛奶或豆漿，午餐晚餐搭配老人喜愛的湯品，以增加水分攝取量，至於要喝多少，需依每個人身體狀況而定「喝多不一定好，但少喝一定不好。」

雲林沿海地區老人多且多數不愛喝水，經過多年社區宣導，鼓勵多喝水已見成效。楊雅婷表示，老人不愛喝水有其原因，照護者要試著去了解其習性，目前社區老人重養生，也知道多喝水才健康，只是老人家喝了什麼水？尤其愛吃重口味的老人，是否適度補充水？都是相當重要的一環。

泡茶當水喝 無法取代純水

許多老人有泡茶習慣，以為喝了很多水，但其實愛喝茶的人更需要注意補水。楊雅婷說，茶或含咖啡因飲料具利尿效果，需再飲純水補充。她提醒大家不能全部用純水以外的飲品來補足每日飲水量，仍要保有基本的純水攝取量。對於純水攝取反應不佳的長者，家人、照護者可利用遊戲或獎勵方式間接鼓勵飲用。

至於防嗆，楊雅婷說，除了用老人專用杯、吸管等，國健署及語言治療師公會推出「吞嚥健康操」，可上網找到影片，在餐前花10分鐘練練，幫助吞嚥功能。另市售「增稠劑」可使水或食物轉稠變糊，甚至像布丁，再用湯匙攝取，有助防嗆並補充水分。

頻尿醫師
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