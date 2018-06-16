中油「健康元素水」代工廠用過期原料 全面回收退款

2018-06-16 20:45 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ╱即時報導



中油今天坦承，健康元素水代工廠用過期原料，明天起全面回收退款。圖/中油提供 分享 facebook

中油今天發出新聞稿表示， 針對旗下產品「健康元素水」，發現代工廠「達誼生物科技公司」不慎使用過期的原料，中油已緊急要求各直營加油站將這批貨品回收銷毀。明天起將接受消費者退款，對消費大眾致上萬分歉意。

中油表示，這批誤用過期原料生產製造的健康元素水，經微生物及塑化劑檢驗皆符合政府公告衛生標準。雖沒有安全疑慮，但中油為了對消費者負責、讓消費者安心，將回收銷毀使用過期原料產品，未來將持續加強生技產品代工生產監製、查驗工作。

中油表示，經統計，該批「健康元素水」已對外售出1862箱，其餘成品倉庫所剩1322箱、直營加油站到貨1427箱，都已經下架回收並銷毀。

中油說，台灣優良食品發展協會（TQF）於6月13日，前往「達誼生物科技公司」廠，針對所有TQF認證產品進行稽查。發現健康元素水生產原料「礦物質微量濃縮液」已超過原料包裝上標示的有效日期（106年6月），但「達誼生物科技公司」於去年8月19、21日以及今年3月26日，生產製造的健康元素水中仍使用該過期原料。

中油指出，台灣優良食品發展協會已要求「達誼生物科技公司」於一個月內進行改善措施，將再前往複查。中油也將對達誼生物科技公司求償。

中油宣布，消費者只要是去年8月1日至今年6月16日間，購買「健康元素水」，持發票就可以退款。或者，持標示有效日期為去年8月1日至明年6月16日「健康元素水」包裝瓶（含空瓶），也可以退款。

另外，持台灣中油會員卡在以上期間內以點數向中油各直營站兌換「健康元素水」者，台灣中油將於二週內自動將已兌換點數退還至會員卡，持卡人無需另辦退貨作業。