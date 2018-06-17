長期慢性脫水 血糖血壓也脫序

2018-06-17 06:32 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ／報導



圖／123RF 分享 facebook 張爸爸每次就診，醫師總要提醒他：「張伯伯，你水喝太少了。」

女兒每次問爸爸要不要喝水，他總是回「我不渴」，

女兒說：「水不是渴了才要喝好嗎？」張爸爸才勉勉強強的喝一兩口。

不少長輩因為怕跑廁所、易嗆咳或覺得水沒味道等原因，對喝水總是淺嘗輒止，

但喝水量不足卻可能是身體一連串健康問題的起因。

炎夏狂冒汗，水分流失快，若未適當補充水分，身體缺水問題可不小。

振興醫院營養師涂蒂雅表示，水在人體扮演的功能是生理代謝及氧氣等養分運輸媒介，人體的組織細胞及血液組成也是以水為基質。此外，因水的「比熱較大，具調節體溫功能，使體溫維持平衡不過熱。

所以，讓身體保持水分充足，能維持生理代謝機能，對皮膚好，也能保持血糖及血壓的穩定。

廢物難排出 便祕、感染跟著來

不過，一旦身體缺水或脫水，使血液容積變少，涂蒂雅形容，這就像運送貨物的車子變小，養分運送就可能不足，體溫調節機制也會變差。此外，因尿液變少，體內廢物也排得少，就可能出現腎結石、膽結石、便祕或泌尿道感染。

林口長庚醫院腎臟科系主治醫師顏宗海指出，臨床常見的脫水，是因身體疾病或外在因素使水分大量流失，且未能及時補充水分所造成，例如尿崩症、嚴重腹瀉、大量流汗，或是因腦部下視丘損傷造成病人失去口渴的感覺。

高血鈉 長者、慢性病患易發生

顏宗海說，任何人都有可能發生脫水症狀，特別是以嬰幼兒、年邁長者、運動員及行動不便的慢性疾病患者最易發生，

進而導致「高血鈉症」，也就是血鈉濃度大於145（mEq/L），但正常值應介於135（mEq/L）至145（mEq/L）間。

顏宗海說，早期高血鈉症的症狀不明顯，一旦血鈉濃度大於157（mEq/L），就會導致神經毒性，造成意識不清、昏迷或抽搐，嚴重恐休克死亡，「所以一定要補充足夠水分，尿崩症者則需要配合藥物或激素治療。」

尿液少、尿色深 身體缺水了

民眾該如何察覺自己身體缺水了？顏宗海指出，早期高血鈉症的症狀是口乾舌燥、小便量減少、尿液顏色變深、頭暈或煩躁不安。不過，最簡單的還是查看自己的小便量以及尿液顏色深淺，尿液量太少或顏色太深都代表水喝不夠。

涂蒂雅補充，若有便祕症狀、心跳加快、突然之間體重減輕，也可能是身體水分過少緣故，另水分不足，眼窩會變得較凹陷，皮膚也會看起來乾皺沒彈性。

喝水量過多 也要小心水中毒

「多喝水沒事、沒事多喝水」是大家耳熟能詳的廣告詞，但喝水過多要小心「水中毒」。顏宗海解釋，水中毒其實就是低血鈉症，也就是血鈉濃度小於135（mEq/L），發生原因是民眾在短時間內攝取大量水分造成。

但是，低血鈉症的早期症狀也不明顯，包括頭痛、注意力不集中、四肢無力等症狀。但當血鈉濃度低於120（mEq/L），患者可能就會嘔吐、煩躁不安、嗜睡及抽搐等，嚴重也可能休克死亡。

顏宗海說，喝水有益身體健康是毋庸置疑的，但也要提醒民眾喝水應適量，不過多也不過少，當攝取量不正確，就可能導致身體不適。

白開水最好 瓶裝水高溫釋毒

顏宗海強調，補充水分最好的方式是選擇白開水，但不建議喝瓶裝水，因瓶裝容器通常是聚對苯二甲酸乙二酯（PET），尤其在夏天高溫下，可能會釋出微量塑化劑，使消費者不知不覺把已汙染的水喝下肚。此外，顏宗海也不建議民眾以喝茶水、咖啡、碳酸飲料、果汁或酒精來補水。他解釋，茶水及咖啡都含有咖啡因，有心血管疾病的民眾不適合大量攝取；碳酸飲料及果汁則含有糖分，有蛀牙及變胖疑慮；酒精更不能大量攝取，以免增加心血管疾病及肝臟病變風險。

喝什麼水 鹼性水、電解水、高氧水？

醫師：白開水最好

市面販售的鹼性水及電解水，號稱可以改善酸性體質，另也有高含氧水，號稱可額外補充人體氧氣。

顏宗海指出，只要肺臟及腎臟功能正常，人體就可以自主代謝體內的酸性物質，另就醫學層面，人體的氧氣補充主要還是經由肺臟吸收，並非由腸胃道吸收，用喝水方式難以補充體內氧氣，「理論上還是喝白開水最好。」