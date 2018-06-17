親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
禁塑膠吸管風波
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

MLB／陳偉殷對前東家金鶯6局好投 5:4奪第2勝

喝水分時段、少量喝 避免一瀉千里排光光

2018-06-17 06:32聯合報 記者鄧桂芬／報導

圖／123RF
圖／123RF
分享
你知道，人真的是水做的嗎？林口長庚醫院腎臟科系主治醫師顏宗海指出，人體內肌肉組織的含水量遠高於脂肪組織，所以成年男性的身體總含水量最高、占約六成，女性含水量則約占五成。至於足月出生的小寶寶總含水量高於七成，早產兒更高達八成。

所以，適量補充水分有益身體健康，那我們一天到底應該喝多少水呢？

女要喝2000ml 男要喝2500ml

顏宗海表示，歐洲食品安全局（ESFA）以年齡層分別建議喝水量，小於六個月的嬰兒每天需攝取每公斤100到190毫升的水分，6到12個月的嬰兒則應攝取800到1000毫升，一歲後的幼兒是1100到1200毫升，2到3歲的孩童則是1300毫升，4到8歲孩童是1600毫升。

至於9到13歲，男童每天應攝取2100毫升的水分，女童為2000毫升。14歲以上青少年和成人相同，女性每天需喝2000毫升，男性為2500毫升。孕婦則建議每天額外喝300毫升的水，哺乳婦女也需每天額外補充700毫升的水。

一次200到400 猛灌一下排光

不過，上述的建議飲水量怎麼喝，才能達到目標呢？振興醫院營養師涂蒂雅建議，一次喝水約200到400毫升，少量多次比較好，一次喝太多水，身體無法吸收，就會直接以尿液排除。

涂蒂雅說，很多上班族水沒有喝夠，是因在辦公室都用馬克杯喝水，覺得走去茶水間裝水太麻煩。建議民眾可準備一個1000或2000毫升的大瓶子，每天提醒自己中午或下班之前喝完。

「我自己是在辦公桌前貼便條紙，提醒自己9點、12點及17點要喝完500毫升的水。」涂蒂雅解釋，她9點後會離開辦公室看病人，無法喝水，所以喝完水才會離開辦公室。中午前喝水則可以增加飽足感，下班前再補充水分，這樣一來，在上班時間就能補充至少1500毫升，剩下的水分則回家補充。

器官敏感度下降 老人不易覺得渴

長輩常常喝水量不足，涂蒂雅解釋，器官知覺敏感度會隨年齡增長降低，儘管身體該補水了，卻不覺得口渴。另有老人家不愛喝水，可能是因吞嚥功能退化，喝水易嗆到，也可能是擔心晚上頻繁起床尿尿，寧可不要喝水。

涂蒂雅說，她曾遇過一名住在護理之家的阿公，一天只喝500毫升的水，且寧願以酒代水，但喝酒會利尿，水反而應喝得更多才是。此外，阿公因為行動不方便，大小便都需要他人攙扶，為了不麻煩別人，他飯吃得少，水也喝得少。

湯水主食、含水點心 補充水分

但是，也有老人家是真的不愛喝水，因為覺得水「沒味」。

涂蒂雅說，為補充足夠水分，正餐建議長輩可多吃帶有湯水的主食，例如湯麵，配菜可利用菜汁勾薄芡，除了增加水分攝取，也可增加食物的濕潤以幫助吞嚥。點心則可以水果、白木耳飲、鮮奶或豆漿來補充，同時又能補營養。

若要避免嗆咳，可在湯水的食物中，加一點市售增稠劑、蓮藕粉或洋菜，讓液體稠化。涂蒂雅說，但如果老人家本來食欲就很好，還是多喝白開水更佳。

多喝水有事

腎病、心衰竭、肝硬化 喝水要限量

雖然多喝水是好事，但有些病人喝水是必須限量的。顏宗海指出，包括腎臟疾病、心臟衰竭及肝硬化疾病患者，平時喝水都要注意。以洗腎病人為例，因無法正常排尿，水喝太多容易水腫，所以一天1500毫升就夠。

涂蒂雅補充，心衰竭病人若水喝得太多，心臟要把血打出去，就必須打得更用力，所以依據心衰竭程度，患者可能被限制每天飲水量。肝臟疾病者則是因體內有腹水，要限制水分以免水腫。

患者肝硬化嬰兒
捷報！聯合新聞網勇奪新聞網站第一！！

相關新聞

鼓勵生育！有孩子的學貸族 八月起緩繳本金

2018-06-16 23:59

學貸族怨低薪 延緩還款無助催生

2018-06-17 00:20

今明小心豪大雨 周五高溫上看35度

2018-06-17 04:56

高齡化+少子化 醫院看護 缺工嚴重

2018-06-17 00:28

看護難找 試試共享模式

2018-06-17 00:28

耐心有經驗 高齡看護搶手

2018-06-17 00:28

台北龍舟賽 全台最盛大

2018-06-17 00:50

肺腺癌晚期轉移 治療後腫瘤縮小近九成

2018-06-17 06:32

長期慢性脫水 血糖血壓也脫序

2018-06-17 06:32

不喝水3原因 突破長輩心房

2018-06-17 06:32

端午連假 南部台東仍要防豪雨

2018-06-17 00:55

地中海飲食後 北歐飲食成為營養師新寵

2018-06-16 22:54

醫院看護請不到 子女工作照顧兩頭燒瀕臨崩潰

2018-06-16 22:47

中油「健康元素水」代工廠用過期原料 全面回收退款

2018-06-16 20:45

恐慌性搶割稻穀品質差 農糧署拍片宣傳

2018-06-16 19:55

空英助1919陪讀計畫 逾2千人參與

2018-06-16 19:51

一張圖看懂明天國道怎麼塞

2018-06-16 19:50

氣象局持續發布 8縣市豪大雨特報

2018-06-16 19:36

國三南下小客車追撞 車流回堵4公里

2018-06-16 18:44

馬來西亞開齋節盛事 這些小吃最道地

2018-06-16 18:17

你吃的高纖食品 真的健康?

2018-06-16 15:54

扭蛋也能學習健康知識 台大醫院趣味闖關衛教活動

2018-06-16 14:57

西南氣流影響 南部5縣市大雨特報

2018-06-16 14:47

慶端陽烹享美食 牢記5防火要點好防災

2018-06-16 14:44

國道上午多起車禍 這些路段下午可能車多壅塞

2018-06-16 14:28

今天全台那裡最高溫？彰化縣芬園排名第一、員林第第三

2018-06-16 14:17

拒絕臨檢加重處罰 肇事致死將罰15萬

2018-06-16 14:07

台南等5縣市大雨特報！注意瞬間大雨雷擊

2018-06-16 14:05

恆春半島不只有墾丁 社區轉型感受人情味

2018-06-16 13:59

端午連假首日事故多壅塞 午後恢復順暢

2018-06-16 13:59

甜蜜滋味 甜蜜蜜．來找茶

2018-06-16 13:28

鰻魚料理 給你「鰻鰻」的元氣

2018-06-16 13:28

清爽混搭 多彩水果「入菜」

2018-06-16 13:28

連假首日國道大致順暢 明後國5高乘載管制

2018-06-16 13:28

颱風遠離 端午假期中南部防豪大雨

2018-06-16 13:28

台鐵北湖站轉轍器故障近1小時已排除 雙向列車大誤點

2018-06-16 13:09

融化的北極熊 調酒師用暖化說環保

2018-06-16 13:01

端午疏運 86條國道客運路線平均85折優惠

2018-06-16 12:30

台北國際龍舟賽登場 224隊水上競速

2018-06-16 11:36
看更多

熱門文章

規模5.2宜蘭地震 台鐵7列次345人受影響

2018-06-16 07:50

中油「健康元素水」代工廠用過期原料 全面回收退款

2018-06-16 20:45

國道上午多起車禍 這些路段下午可能車多壅塞

2018-06-16 14:28

才罰900好划算？汽車惡意卡待轉區 騎士狂翻白眼

2018-06-16 09:00

今天全台那裡最高溫？彰化縣芬園排名第一、員林第第三

2018-06-16 14:17

台鐵北湖站轉轍器故障近1小時已排除 雙向列車大誤點

2018-06-16 13:09

醫院看護請不到 子女工作照顧兩頭燒瀕臨崩潰

2018-06-16 22:47

日本「30大景點」排行！冠軍已5連霸 京都獨攬7席

2018-06-17 00:01

殺破狼周運勢／獅子有偏財運 水瓶金錢運佳

2018-06-17 00:00

氣象局持續發布 8縣市豪大雨特報

2018-06-16 19:36

地中海飲食後 北歐飲食成為營養師新寵

2018-06-16 22:54

湯匙喝珍奶挨轟 政院要禁官員大嘴巴

2018-06-16 13:17

【即時短評】官字兩個口 為官謹言慎行更要接地氣

2018-06-16 12:57

為何這隻狗每天要穿連身衣才能出門？

2018-06-16 12:52

一張圖看懂明天國道怎麼塞

2018-06-16 19:50

咖啡館好特別！店員平均80多歲來賺幸福

2018-06-16 10:18

台南等5縣市大雨特報！注意瞬間大雨雷擊

2018-06-16 14:05

全球唯一！台灣紅茶蟬聯食品界米其林3星

2018-06-16 11:21

「湯匙吃珍奶」被轟爆 政院：各部會應引以為鑑

2018-06-16 12:55

日本動漫聲優歌手來台開唱 粉絲擠爆樂園

2018-06-16 13:18

今明小心豪大雨 周五高溫上看35度

2018-06-17 04:56

國三南下小客車追撞 車流回堵4公里

2018-06-16 18:44

鼓勵生育！有孩子的學貸族 八月起緩繳本金

2018-06-16 23:59

與台鐵共站 高捷新高雄車站試連轉

2018-06-16 11:27

宜蘭規模5.2地震 鐵公路巡查後正常通行

2018-06-16 09:03

端午連假首日國道零星事故 明車潮最多

2018-06-16 11:04

高齡化+少子化 醫院看護 缺工嚴重

2018-06-17 00:28

五六年級生的回憶 回不去的健素糖

2018-06-16 08:10

今日星座運勢／牡羊 檢視健康 避免過度勉強自己

2018-06-17 00:00

連假首日國道大致順暢 明後國5高乘載管制

2018-06-16 13:28

台北國際龍舟賽登場 224隊水上競速

2018-06-16 11:36

西南氣流影響 南部5縣市大雨特報

2018-06-16 14:47

今彩539、大福彩、雙贏彩 開獎號碼看這裡

2018-06-16 21:07

壓力大夜夜磨牙 她一吃冰牙齒就酸

2018-06-16 09:31

扮鬼臉、吹泡泡...這些「口頭運動」防失智

2018-06-16 07:39

冷眼集／蔡政府溝通這堂課 小心被當

2018-06-16 13:17

影／不只百萬夜景 來去北海道爬函館山

2018-06-16 09:29

視障者組隊划龍舟 「失明不可怕，難克服是心理障礙」

2018-06-16 10:48

要官員謹言慎行 藍委：捨本逐末、不知民間疾苦

2018-06-16 12:59

馬來西亞開齋節盛事 這些小吃最道地

2018-06-16 18:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top