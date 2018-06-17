肺腺癌晚期轉移 治療後腫瘤縮小近九成

2018-06-17 06:32 聯合報 記者 聯合報 記者 張益華 ／報導



一名七十多歲的婦人因跌倒骨折送醫，經切片檢查後發現已是肺癌晚期，癌細胞已轉移至骨頭，導致病理性骨折，病人生活功能嚴重受損而無法行走，活動需仰賴輪椅。聽到噩耗，病人難以接受，原本以為沒有一線生機，後來經基因檢測出她屬於肺腺癌EGFR基因突變者，在接受健保給付的不可逆標靶藥物治療後，腫瘤縮小近九成，逐漸重新站起來，重拾人生希望。

亞洲病患 五至六成有EGFR基因突變

由於肺癌早期沒有症狀，等到病人出現咳血、聲音沙啞、喘等症狀時，通常已是晚期。台大醫院新竹分院胸腔內科主任梁勝鎧醫師表示，肺癌中近九成是非小細胞肺癌，其中約有五成是肺腺癌，而亞洲人罹患肺腺癌者，其中高達五至六成帶有EGFR基因突變。

在過往精準醫療尚未發展時，醫師僅能靠化療、放療來控制晚期肺癌，效果有限，治療反應率不到五成且常出現副作用，例如化療導致噁心、嘔吐、身體免疫力下降、容易被細菌感染等。

不可逆標靶 延長無惡化存活期13.6個月

伴隨藥物精進，梁勝鎧主任指出，標靶藥物能專門攻擊癌細胞的致病機轉，治療反應率可提升達七成；相較於化療藥物，標靶藥物雖然副作用較少且可維持較好的生活品質，但仍會影響特定組織如上皮細胞，導致皮膚疹、口腔黏膜潰瘍、甲溝炎等。

哪些肺腺癌病人適合使用標靶藥物？梁勝鎧主任說明，晚期肺腺癌病人已需常規做基因檢測，若發現併有EGFR基因突變者，目前有第一代標靶藥物和不可逆標靶藥物可使用，兩者差異性在不可逆標靶藥物不易脫靶，可以攻擊基因突變的位置也較多。

此外，根據在歐洲及美國腫瘤醫學會發表的研究發現，不可逆標靶藥物可降低27%腫瘤惡化或死亡風險，有效延長疾病無惡化存活期達13.6個月，腹瀉雖為較常見的副作用，但可藉由止瀉藥物來緩解。

給肺癌病患的叮嚀

肺癌治療除了需穩定用藥外，也建議病人：

1. 切勿抽菸、勿亂服用偏方，影響醫師判讀藥物的安全性和副作用。

2. 飲食上注意營養均衡即可，有化療者則不適合吃生食，避免感染。

3. 秋冬季節記得施打流感和肺炎疫苗，減少因免疫力下降造成肺部感染機率上升。

4. 運動不要太激烈或勞累，超出個人體力。

5. 配合醫師與醫療團隊的診療，加上積極樂觀的態度，更是對抗肺癌的重要關鍵。