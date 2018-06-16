恐慌性搶割稻穀品質差 農糧署拍片宣傳

2018-06-16 19:55 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



天氣不穩定，農民擔心大雨影響收成，加上今年稻作直接幾付全面實施，農民有一筆資金入袋後，遇雨搶割，未熟的青割太多品質差價格不好，也造成烘穀大塞車。

為了挽救稻穀價格，農委會農糧署副署長莊老達親上火線，拍片宣傳，希望直接說明，讓農民別搶割。

農糧署表示，稻作不青割，不搶割，稻穀含水率低於30%，政府保證公糧收購價格每百台斤950元以上，公糧6.2噸以外的剩餘量，農委會輔導公糧業者以百台斤930元以上價格收購。

倘若有災害可交災害穀，另有災害救助每公頃1.8萬收益有保障，請農友放心。