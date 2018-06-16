空英助1919陪讀計畫 逾2千人參與

2018-06-16 19:51 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



為了支持2850名弱勢家庭學童能在107學年度免費接受課後陪讀，今天逾2千名跑者齊聚在新店碧潭東岸廣場，參加「2018 Let’s Run－空英1919陪讀路跑」。圖／中華基督教救助協會提供 分享 facebook

為了支持2850名弱勢家庭學童能在107學年度免費接受課後陪讀，今天逾2千名跑者齊聚在新店碧潭東岸廣場，參加「2018 Let's Run－空英1919陪讀路跑」，不僅有路跑還結合英文情境，報名費在扣除活動成本後，也將全數捐助基督教救助協會的「1919陪讀計畫」。

「1919陪讀計畫」從2004年起展開，為弱勢家庭孩子免費提供課業輔導、品格教育、多元才藝、營養餐點，並延伸到對家庭的關懷，14年來已累計資助超過3.6萬人次的孩子。今年9月107學年度，預計再資助2,850名國中小學生，並贊助81個多元才藝班，一年總經費高達5800萬元。

而來台67年，長期獻身台灣英語教育的空中英語教室創辦人彭蒙惠，雖然已92歲高齡，但仍心繫弱勢家庭孩子的教育問題。彭蒙惠表示，「感謝參與路跑朋友不但健身還可幫助需受幫助的陪讀班孩子，大家一起來改變世界。」希望能號召更多愛心捐款人，一起來支持1919陪讀計畫，使更多弱勢家庭孩子能接受陪讀教育，不因家貧而輸在人生的起跑線上。

跑者中還出現在1919陪讀班待了9年的蕭敬華，他表示，小時候非常調皮，但是陪讀班的老師總是十分的耐心的引導，在陪讀班養成了他的專注守秩序的品格，這對他的學習有很大的幫助。後來他以體保生資格進入建中體育班，今年他從建中畢業了，而且以全班第一名成績獲得市長獎，雖然學測英文考了14級分，但仍不滿意，決定再衝刺指考，他希望能考上心理輔導方面的科系，協助許多成長中的孩子。