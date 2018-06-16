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國三南下小客車追撞 車流回堵4公里

2018-06-16 18:44聯合報 記者董俞佳╱即時報導

國3南下44公里2小客車追撞，回堵4公里。圖／高公局提供　
國3南下44公里2小客車追撞，回堵4公里。圖／高公局提供　
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今天是端午節假期第1天，上午各地就傳出大小交通事故，高公局表示，今天下午３點左右，國３南下又發生一起小客車追撞，造成車流回堵4公里。

上午西部國道除受到幾起交通事故影響，造成國1南下湖口服務區至新竹、國3南下和美至彰化系統，及北上木柵休息站至南深路等路段車多壅塞，其餘國道路段大致順暢；下午西部國道僅國3南下中和至土城路段因交通事故而發生短暫性壅塞，國5則於12時南下高乘載管制結束後，湧現一波南下車潮，導致石碇至頭城車多外，其餘國道路段維持正常行車。

高公局統計，截至下午18時，國道全線雙向交通量為85百萬車公里，預估本日交通量為110百萬車公里，仍在預期範圍內。

今天下午15時14分，國3南下44公里發生一起2部小客車追撞，造成車流回堵4公里，影響國道甚鉅，故請用路人出門前務必做好車況檢查，小心駕駛，保持足夠行車間距。

高公局指出，明天是端午節假期第2天，目前氣象預報顯示多數地區天氣不佳，預估國道全線雙向交通量為120百萬車公里。上午車多路段仍以南下為主，預估壅塞路段為國1南下楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3南下三鶯-龍潭、烏日-霧峰、國5南下南港系統-坪林等，下午則陸續出現北返車潮。

高公局表示，相關疏導措施包括：單一費率、深夜0-5時暫停收費、國3「新竹系統至燕巢系統」採通行費率8折收費、7-12時國5南下高乘載管制、14-21時國5 北上高乘載管制、0-24時國1平鎮系統南下及埔鹽系統雙向、國1虎尾北上，及國3竹南北上等入口匝道封閉措施。

高公局建議用路人透過本局旅行時間系統查詢較佳出發時間或改走替代道路，並請收聽警廣掌握即時路況資訊，或使用「高速公路1968」App、「國5藍牙交通資訊推播」App或上高公局即時路況資訊網站查詢路況，避開壅塞路段及時段，改走替道道路或搭乘公共運輸，做個聰明用路人。

國道高乘載管制端午節
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