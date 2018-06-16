馬來西亞開齋節盛事 這些小吃最道地

2018-06-16 18:17 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



馬來西亞擁有眾多伊斯蘭教信仰人口，每年的齋戒月(Ramadan)與開齋節(Hari Raya)是馬來西亞的重大節日，不管是穆斯林還是非穆斯林，遊客們都能在馬來西亞各地的齋戒月市集以及開齋節期間，品嚐到各種傳統美食，體驗當地文化。

今年馬來西亞齋戒月的期間為5月17日至6月14日，全國各地的幾乎每一個角落都能找到齋戒月市集，通常這些攤位會在下午4點開始營業，烤香辣糯米飯、燒烤刺殼魚、馬來什錦粥等，都是齋戒月市集主要且常見的道地食物，同時也有消暑、解渴的飲食選擇，像是ABC冰又名娘惹紅豆冰，是馬來西亞的「國民甜品」。

隨之而來的開齋節，是家庭和朋友會以豐盛美食相聚的時刻，馬來西亞當地的人們還會盛邀鄰居、甚至是陌生人到他們的房子裡共同慶祝。仁當、馬來粽和沙嗲，是開齋節的招牌菜，它們會因為做法及配方的差別，各地味道又略有不同。除了鹹食，多彩的傳統千層蛋糕也特別受歡迎。