馬來西亞開齋節盛事 這些小吃最道地
馬來西亞擁有眾多伊斯蘭教信仰人口，每年的齋戒月(Ramadan)與開齋節(Hari Raya)是馬來西亞的重大節日，不管是穆斯林還是非穆斯林，遊客們都能在馬來西亞各地的齋戒月市集以及開齋節期間，品嚐到各種傳統美食，體驗當地文化。
今年馬來西亞齋戒月的期間為5月17日至6月14日，全國各地的幾乎每一個角落都能找到齋戒月市集，通常這些攤位會在下午4點開始營業，烤香辣糯米飯、燒烤刺殼魚、馬來什錦粥等，都是齋戒月市集主要且常見的道地食物，同時也有消暑、解渴的飲食選擇，像是ABC冰又名娘惹紅豆冰，是馬來西亞的「國民甜品」。
隨之而來的開齋節，是家庭和朋友會以豐盛美食相聚的時刻，馬來西亞當地的人們還會盛邀鄰居、甚至是陌生人到他們的房子裡共同慶祝。仁當、馬來粽和沙嗲，是開齋節的招牌菜，它們會因為做法及配方的差別，各地味道又略有不同。除了鹹食，多彩的傳統千層蛋糕也特別受歡迎。
迎接開齋節，各種熱鬧歡騰的活動也紛紛展開，穆斯林們會添置新服裝、穿著色彩繽紛的傳統服飾，夜晚還有煙火秀，其熱鬧程度不輸給農曆過年。此外，開齋節期間也是前往購物的好時機，百貨商場會紛紛以精采亮麗的裝飾歡慶佳節，享有優惠折扣外，還能感受到節日氣氛。
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