親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
禁塑膠吸管風波
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

韓職／王維中對KT巫師7局失1分 奪本季第5勝

墾丁、小琉球另類災區 端午住房「傷」不輕

馬來西亞開齋節盛事 這些小吃最道地

2018-06-16 18:17聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

馬來西亞擁有眾多伊斯蘭教信仰人口，每年的齋戒月(Ramadan)與開齋節(Hari Raya)是馬來西亞的重大節日，不管是穆斯林還是非穆斯林，遊客們都能在馬來西亞各地的齋戒月市集以及開齋節期間，品嚐到各種傳統美食，體驗當地文化。

今年馬來西亞齋戒月的期間為5月17日至6月14日，全國各地的幾乎每一個角落都能找到齋戒月市集，通常這些攤位會在下午4點開始營業，烤香辣糯米飯、燒烤刺殼魚、馬來什錦粥等，都是齋戒月市集主要且常見的道地食物，同時也有消暑、解渴的飲食選擇，像是ABC冰又名娘惹紅豆冰，是馬來西亞的「國民甜品」。

隨之而來的開齋節，是家庭和朋友會以豐盛美食相聚的時刻，馬來西亞當地的人們還會盛邀鄰居、甚至是陌生人到他們的房子裡共同慶祝。仁當、馬來粽和沙嗲，是開齋節的招牌菜，它們會因為做法及配方的差別，各地味道又略有不同。除了鹹食，多彩的傳統千層蛋糕也特別受歡迎。

迎接開齋節，各種熱鬧歡騰的活動也紛紛展開，穆斯林們會添置新服裝、穿著色彩繽紛的傳統服飾，夜晚還有煙火秀，其熱鬧程度不輸給農曆過年。此外，開齋節期間也是前往購物的好時機，百貨商場會紛紛以精采亮麗的裝飾歡慶佳節，享有優惠折扣外，還能感受到節日氣氛。

馬來西亞國民甜品「ABC冰」。圖／馬來西亞觀光局提供
馬來西亞國民甜品「ABC冰」。圖／馬來西亞觀光局提供
分享
千層蛋糕。圖／馬來西亞觀光局提供
千層蛋糕。圖／馬來西亞觀光局提供
分享
馬來粽。圖／馬來西亞觀光局提供
馬來粽。圖／馬來西亞觀光局提供
分享
齋戒月市集。圖／馬來西亞觀光局提供
齋戒月市集。圖／馬來西亞觀光局提供
分享

馬來西亞齋戒月穆斯林
捷報！聯合新聞網勇奪新聞網站第一！！

相關新聞

國三南下小客車追撞 車流回堵4公里

2018-06-16 18:44

國道上午多起車禍 這些路段下午可能車多壅塞

2018-06-16 14:28

台鐵北湖站轉轍器故障近1小時已排除 雙向列車大誤點

2018-06-16 13:09

端午連假首日國道零星事故 明車潮最多

2018-06-16 11:04

規模5.2宜蘭地震 台鐵7列次345人受影響

2018-06-16 07:50

端午雨不停 國道五號高乘載視情況停止

2018-06-16 01:05

募粽首次未達標 食物銀行嘆景氣差

2018-06-16 01:05

凌晨4時53分 宜蘭近海規模5.2地震

2018-06-16 05:12

國人十大死因之首 癌症36連霸

2018-06-16 00:28

十大癌症死因 乳癌、攝護腺癌增

2018-06-16 00:30

udn推出重磅贊助計畫！用行動一起支持深度好內容

2018-06-15 15:45

你吃的高纖食品 真的健康?

2018-06-16 15:54

扭蛋也能學習健康知識 台大醫院趣味闖關衛教活動

2018-06-16 14:57

西南氣流影響 南部5縣市大雨特報

2018-06-16 14:47

慶端陽烹享美食 牢記5防火要點好防災

2018-06-16 14:44

今天全台那裡最高溫？彰化縣芬園排名第一、員林第第三

2018-06-16 14:17

拒絕臨檢加重處罰 肇事致死將罰15萬

2018-06-16 14:07

台南等5縣市大雨特報！注意瞬間大雨雷擊

2018-06-16 14:05

恆春半島不只有墾丁 社區轉型感受人情味

2018-06-16 13:59

端午連假首日事故多壅塞 午後恢復順暢

2018-06-16 13:59

甜蜜滋味 甜蜜蜜．來找茶

2018-06-16 13:28

鰻魚料理 給你「鰻鰻」的元氣

2018-06-16 13:28

清爽混搭 多彩水果「入菜」

2018-06-16 13:28

連假首日國道大致順暢 明後國5高乘載管制

2018-06-16 13:28

颱風遠離 端午假期中南部防豪大雨

2018-06-16 13:28

融化的北極熊 調酒師用暖化說環保

2018-06-16 13:01

端午疏運 86條國道客運路線平均85折優惠

2018-06-16 12:30

台北國際龍舟賽登場 224隊水上競速

2018-06-16 11:36

與台鐵共站 高捷新高雄車站試連轉

2018-06-16 11:27

視障者組隊划龍舟 「失明不可怕，難克服是心理障礙」

2018-06-16 10:48

千歲龍舟隊超勵志 爺奶靠冒險旅遊回春

2018-06-16 10:30

吃粽不忘護眼 南瓜入餡配橙黃色水果

2018-06-16 09:51

壓力大夜夜磨牙 她一吃冰牙齒就酸

2018-06-16 09:31

影／不只百萬夜景 來去北海道爬函館山

2018-06-16 09:29

宜蘭規模5.2地震 鐵公路巡查後正常通行

2018-06-16 09:03

才罰900好划算？汽車惡意卡待轉區 騎士狂翻白眼

2018-06-16 09:00

五六年級生的回憶 回不去的健素糖

2018-06-16 08:10

扮鬼臉、吹泡泡...這些「口頭運動」防失智

2018-06-16 07:39

北部民眾被震醒！氣象局：今地震為隱沒帶地震 餘震少

2018-06-16 07:06
看更多

熱門文章

凌晨4時53分 宜蘭近海規模5.2地震

2018-06-16 05:12

30歲台大學霸是律師兼導遊 當背包客半年遊7大洲

2018-06-15 21:30

他8年內考10張國考證照 原因是為這‧‧‧

2018-06-15 21:37

想捧金飯碗快來 台銀二度招考最高薪53K

2018-06-15 20:09

規模5.2宜蘭地震 台鐵7列次345人受影響

2018-06-16 07:50

大樂透第107052期頭獎1注中獎

2018-06-15 22:31

北部民眾被震醒！氣象局：今地震為隱沒帶地震 餘震少

2018-06-16 07:06

才罰900好划算？汽車惡意卡待轉區 騎士狂翻白眼

2018-06-16 09:00

珍奶不用吸管怎麼喝 宜蘭三星蔥也來參一咖

2018-06-15 22:16

國道上午多起車禍 這些路段下午可能車多壅塞

2018-06-16 14:28

今天全台那裡最高溫？彰化縣芬園排名第一、員林第第三

2018-06-16 14:17

端午雨不停 國道五號高乘載視情況停止

2018-06-16 01:05

台鐵北湖站轉轍器故障近1小時已排除 雙向列車大誤點

2018-06-16 13:09

今日星座運勢／獅子 聽大自然聲音 做瑜珈多伸展

2018-06-16 00:00

募粽首次未達標 食物銀行嘆景氣差

2018-06-16 01:05

【即時短評】官字兩個口 為官謹言慎行更要接地氣

2018-06-16 12:57

全球限塑風 速食龍頭將改用紙吸管

2018-06-15 23:42

咖啡館好特別！店員平均80多歲來賺幸福

2018-06-16 10:18

台南等5縣市大雨特報！注意瞬間大雨雷擊

2018-06-16 14:05

透出金黃的綠色波浪　空拍水稻田讓人直呼：好療癒

2018-06-15 22:09

日本動漫聲優歌手來台開唱 粉絲擠爆樂園

2018-06-16 13:18

「湯匙吃珍奶」被轟爆 政院：各部會應引以為鑑

2018-06-16 12:55

國人十大死因之首 癌症36連霸

2018-06-16 00:28

宜蘭清晨04:53 芮氏規模5.2有感地震

2018-06-16 05:14

湯匙喝珍奶挨轟 政院要禁官員大嘴巴

2018-06-16 13:17

10年餐廳被打垮 不敵「租約」悄悄退場

2018-06-16 00:34

56歲婦 肚長21公斤罕見巨大惡性脂肪肉瘤

2018-06-15 22:21

為何這隻狗每天要穿連身衣才能出門？

2018-06-16 12:52

全球唯一！台灣紅茶蟬聯食品界米其林3星

2018-06-16 11:21

宜蘭規模5.2地震 鐵公路巡查後正常通行

2018-06-16 09:03

十大癌症死因 乳癌、攝護腺癌增

2018-06-16 00:30

高齡專家解不開的腦齡謎題 7月23日AI論壇來找答案

2018-06-15 20:41

吳姍儒自然捲、王心恬愛染髮 完美女人髮質就靠它

2018-06-15 19:57

英國愛爾蘭麥當勞用紙吸管 台灣納入評估

2018-06-15 19:47

端午連假首日國道零星事故 明車潮最多

2018-06-16 11:04

與台鐵共站 高捷新高雄車站試連轉

2018-06-16 11:27

金車集團新餐廳 啤酒才是主角！

2018-06-16 00:30

國三南下小客車追撞 車流回堵4公里

2018-06-16 18:44

「就像在夢中一樣」　陽光拍八仙紀錄片「夢迴樂園」

2018-06-15 20:34

五六年級生的回憶 回不去的健素糖

2018-06-16 08:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top