棧貳庫串聯旗津 渡輪新航線開航創佳績

2018-06-16 17:41 中央社 高雄16日電



由高雄新興景點棧貳庫往返旗津的棧旗航線，在端節連續假日的首日正式開航，使用亞洲第一艘電力渡輪且外型亮麗的旗福一號運行，今日啟航後，每航班平均近百人搭乘，運量亮麗。

高雄市代理市長許立明指出，棧旗線開航後，可結合高雄捷運、水岸環狀輕軌與既有的鼓山旗津渡輪航線，進一步地串聯棧貳庫、駁二藝術特區、旗津、哈瑪星，以及總圖書館、高雄展覽館等亞灣新建設，展現高雄由重工大城轉型為宜居城市、海洋首都的嶄新風貌。

高雄市輪船公司表示，棧旗航線採用亞洲第一艘電力渡輪「旗福一號」，為高雄在地造船廠設計製造，低噪音、無油耗味，是平穩舒適的綠色運具，可承載150名乘客，船身以環保概念的亮綠色為底，並彩繪高雄熊吉祥物。

期盼開航後能擴大周邊駁二藝術特區與哈瑪星鐵道文化園區能量，藉以串聯鹽埕、哈瑪星、旗津三地大眾運輸交通網絡，對於帶動亞洲新灣區整體觀光、商業等層面有相當助益。

高市府為串聯旗津、鼓山、鹽埕觀光資源，連結高雄捷運、公共腳踏車、渡輪等公共交通運具，今年3月底正式啟用的歷史建築「棧貳庫」與高雄市輪船股份有限公司共同規劃「棧貳庫─旗津」航線，開創觀光旅遊新玩法。歡慶航線開航，即日起至8月底為止，棧貳庫當日全館累積消費滿1000元，即贈「棧貳庫—旗津航線」當日單程船票2張。

另外，新聞局也為鎖定自由行背包客族群，邀請邀請許立明「下海」拍攝行銷短片。片中許立明飾演輪船公司的工作人員，負責在渡輪離、靠岸時操作甲板升降和解繫纜繩，期盼能行銷棧貳庫，並推薦高雄觀光新航線、新景點和新玩法。