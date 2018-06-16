扭蛋也能學習健康知識 台大醫院趣味闖關衛教活動

2018-06-16 14:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



為了慶祝台大醫院123週年院慶，台大醫院新竹分院與及竹東分院今天在新竹市北大公園，聯合舉辦『123顧健康好簡單』院慶暨健康促進活動，此次活動結合新竹縣市6個單位，並邀請5個表演團體，現場15個健康促進攤位，透過靜態展示及互動式遊戲設計，吸引不少民眾參與。

台大新竹分院長洪冠予與竹東分院長詹鼎正表示，此次活動目的在於倡導民眾培養健康的習慣，透過篩檢、體驗、衛教宣導等多元化活動，以寓教於樂的方式，提升民眾對健康促進的認知，以及對疾病預防的了解，達到『早期診斷、早期治療』的目的。

現場活動根據不同年齡層，分別設置不同的「健康闖關」攤位，在每個攤位闖關成功都可在闖關卡上蓋章，集滿8個就可兌換小禮物一份，在老年人方面，著重在衰弱及失智的宣導，攤位「動吃〜動吃〜擊倒衰弱」，利用槌球運動進行衰弱衛教宣導，「洞查先”肌”」則是利用智慧化多功能理學檢查儀，篩檢肌少症。

在成年人的攤位有「愛陪伴」攤，民眾將扭蛋從扭蛋機中扭出，可獲得安寧療護相關問題，吸引不少大小朋友參與；在兒童方面，則提供兒童發展篩檢、口腔及視力檢查。