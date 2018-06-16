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西南氣流影響 南部5縣市大雨特報

2018-06-16 14:47中央社 台北16日電

西南氣流影響，氣象局今天下午發布豪雨特報，南部5縣市有豪雨或大雨發生機率，提醒民眾注意瞬間大雨、雷擊及強陣風，山區慎防落石坍方、溪水暴漲及土石流。

大雨特報縣市：台南市、高雄市、嘉義縣、屏東縣和台東縣。

根據中央氣象局觀測，截至今天下午2時30分，屏東縣滿州鄉和恆春鎮24小時累積雨量已經超過100毫米。

氣象局豪雨西南氣流
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