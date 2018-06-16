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國道上午多起車禍 這些路段下午可能車多壅塞

國道上午多起車禍 這些路段下午可能車多壅塞

2018-06-16 14:28聯合報 記者董俞佳╱即時報導

國3北向17.9公里，發生追撞事故，回堵9公里。圖／高公局提供
國3北向17.9公里，發生追撞事故，回堵9公里。圖／高公局提供
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今日為端午節假期第1天，高公局說，昨日全日總延車公里為100.3百萬車公里，為年平均平日交通量(87百萬車公里)之1.2倍；今日0-5時平均總延車公里為7.0百萬車公里，為年平均平日交通量(3.7百萬車公里)之1.9倍。

今日上午受到多起事故影響，截至11時，西部國道時速低於40公里路段包括，國1南下湖口服務區至新竹、泰安服務區至台中系統，北上新竹至湖口服務區，國3南下和美至彰化系統，北上木柵休息站至南深路等，其餘路段大致行車順暢。

高公局說，今日重大事故影響國道交通，如上午7時11分，國1北上297.3公里發生貨櫃車翻覆事故，回堵5公里；上午10時26分，國3北向17.9公里發生2小貨客車追撞事故，回堵9公里；上午10時28分，國1南向88公里發生4小客車追撞事故，回堵4公里。

截至上午11時，國道全線總延車公里為37.8百萬車公里，預估今日交通量為118百萬車公里，仍在預期流量之範圍內，研判下午1時至5時國1南下楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統，國3三鶯至龍潭、烏日至霧峰等路段可能出現車多壅塞情形，另國5於南下高乘載管制時段結束後，亦可能有一波南下車潮湧現。

高公局建議用路人，透過高公局旅行時間系統查詢較佳出發時間或改走替代道路，並請收聽警廣掌握即時路況資訊，或使用「高速公路1968」App、「國5藍牙交通資訊推播」App或上高公局即時路況資訊網站查詢路況。

另台61快速公路白沙屯至南通灣段已在6月2日通車，高公局說，目前台61快速公路可完整銜接新竹至彰化路段，呼籲北部用路人欲往返中南部，可多加利用高公局規劃之國1、國3新竹至彰化(南投)台61等替代道路。

端午連假期間部分地區天候較不穩定，如遇大雨，高公局說，建議減少外出，避免行駛國道，如外出須行駛國道時，務必小心駕駛，減速慢行，保持較長的跟車距離，並避免變換車道，若行車時遇打滑(水漂)時，駕駛人不要急踩煞車，放開油門、減緩速度，並保持方向盤穩定及車向正前方行駛。

端午連假國道疏運措施。圖／交通部提供
端午連假國道疏運措施。圖／交通部提供
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國道替代道路高乘載管制
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