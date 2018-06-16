今天全台那裡最高溫？彰化縣芬園排名第一、員林第第三

2018-06-16 14:17 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



端午連續假期的第一天，是烈日當空的天氣，今天台灣那裡的溫度最高？彰化縣芬園鄉在下午1時以攝氏35.4度勇奪全台第一，員林34.5度排名第三。民眾想到鹿港看划龍船和逛老街，不要忘了要防曬。

氣象專家鄭明典今天下午1時多在臉書個人網頁，上傳中央氣象局全台自動氣象站測得的全台前100名溫度紀錄，讓彰化縣民看了都驚叫，原來今天彰化縣最熱，芬園竟是全台最高溫的地方。

根據氣象局自動站的紀錄，今天午時（上午11時至下午1時）全台高溫排名前15名依序是：芬園、台中、員林、北斗、大里、南屯、烏日、潭子、田尾、中竹林、田中、宜蘭、花壇、高鐵彰化、溪湖。

每年端午節，彰化縣鹿港小鎮都有一連串慶端陽活動，鎮長黃振彥說，2018鹿港慶端陽最精彩的活動今天展開，文武廟有講台語唸謠拿獎品推廣台語活動，以及「華現古都-中華花藝展」。

黃振彥說，今天到18日（端午節）藝術村有午後fun市集、工藝DIY、端午限量香包發送，下午6時還有星光草地音樂會The Final Day(T.F.D)樂團、Season 4樂團表演等，當然，晚上更不要錯過藝術村的粽夏燈光水舞秀以及公會堂的光雕劇場，逛老街賞燈海。